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Ekonomi Diyarbakır OSB’den Bölgede Bir İlk: Türkiye’de Sayılı OSB’de Bulunan İstişare Kurulu Oluşturuldu
Ekonomi

Diyarbakır OSB’den Bölgede Bir İlk: Türkiye’de Sayılı OSB’de Bulunan İstişare Kurulu Oluşturuldu

Yeniakit Publisher
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Diyarbakır OSB’den Bölgede Bir İlk: Türkiye’de Sayılı OSB’de Bulunan İstişare Kurulu Oluşturuldu

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, sanayicilerin görüş ve önerilerini yönetim süreçlerine daha güçlü şekilde yansıtmak, ortak aklı büyütmek ve OSB’nin geleceğine ilişkin kararların daha geniş bir istişare zeminiyle alınmasını sağlamak amacıyla 60 kişiden oluşan İstişare Kurulu oluşturdu.

 

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi M. Şirin Açar Kongre Merkezi’nde dün akşam gerçekleştirilen toplantıda, Diyarbakır OSB’nin mevcut çalışmaları ve faaliyetleri hakkında kurul üyelerine bilgi verildi. OSB’nin faaliyet raporu sunularak yürütülen çalışmalar, mevcut durum ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ORTAK AKIL VURGUSU

Kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alındığı toplantıda, Diyarbakır OSB’nin bugünü ve geleceği masaya yatırılırken, sanayicilerin bilgi, deneyim ve sahadaki gözlemleriyle bölgenin ihtiyaçları ortaya konuldu. OSB’nin gelişimini hızlandıracak adımlar, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve sanayicilerin karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri ortak akıl anlayışıyla değerlendirildi.

 

KURUL, BELİRLİ ARALIKLARLA TOPLANACAK

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki organize sanayi bölgelerinde örneği bulunmayan İstişare Kurulu, belirli periyotlarla toplanarak, sanayicilerin sorunlarına dair fikir alışverişinde bulunacak.

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