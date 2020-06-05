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Aktüel

Diyarbakır merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 10:08:17 -
Diyarbakır merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan kişiler tarafından arandığı tespit edilen 11'i muvazzaf 18 askeri personele yönelik gözaltı kararı verildi.

Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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