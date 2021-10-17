Diyarbakır lojistik üssü olacak

Buğra Kardan

Lojistik merkezinin yerinin belirlendiğini kaydeden Maral, “Çalışmalarda ilerleme kat edildi. İlk etapta 2 bin 200 dönümlük arsanın tahsisi yapıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ot bedelini ödedi. 2020’de arsanın tapusu Büyükşehir Belediyesi’ne geçti” açıklamalarında bulundu.

İhaleye çıkılıyor

15 Eylül 2021’de ihale ilanına çıkıldığına işaret eden Maral, “1 milyar 150 milyon liralık proje için 15 Ekim 2021’de açık artırmaya gidilecek. İhaleyi alacak şirket tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne pay verilecek” ifadelerini kullandı. Maral, köklü şirketleri ihaleye katılmaya davet etti. Maral, şunları dile getirdi: “Ülkemiz için önemli ve anlamlı bir hamle daha yapıyoruz. İnşallah, 15 Ekim tarihinin yani ihalenin ardından Diyarbakır’ı bölgesinin dağıtım üssü yapacak lojistik merkezin temeli atılacak. İçinden demir yolu geçecek, intermodal yapıda olacak merkez çok önemli görevler görecek. Stratejik konumu ve büyüklüğüyle hem Diyarbakır’ın hem de Güneydoğu Anadolu’nun gereksinimlerini karşılayacak.”

Katma değer üretecek

Lojistik merkezin Diyarbakır’ın 260 milyon dolar olan ihracatını 1 milyar dolara taşıyacağı öngörülüyor. Merkez, şehri yüksek katma değer üreterek tarım ve dış ticaret üssüne dönüştürecek. 217 hektarlık alanıyla Türkiye’nin en büyük, Güneydoğu’da da bir ilk olacak lojistik merkezde 5 şeritli bir demir yolu terminaline yer verilecek. Merkezde demir yolu yanaşmalı 11 bin metrekarelik 16, yanaşmasız 12 bin 500 metrekarelik 8, 5 bin 600 metrekarelik 11, 2 bin 900 metrekarelik 23 depoyla ve 161 bin 500 metrekarelik silo alanıyla öne çıkacak.

Yatırımlar arttı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Diyarbakır’ın teşvikte 6’ncı bölge olmasının şehre yapılan yatırımların artmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Maral, tekstil sektörü için ihtisas OSB’yle ilgili çalışmaların 2013’te başladığını anımsattı. Maral, “2019’da yatırım parselleri belirlendi. 64 firma üretim yapmak için OSB’den yer aldı. 15 yatırım tamamlandı” dedi.