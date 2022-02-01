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Ekonomi Diyarbakır ihracatta 400 milyon doları yakaladı!
Ekonomi

Diyarbakır ihracatta 400 milyon doları yakaladı!

Diyarbakır'ın aralık ayı ihracatı 30 milyon dolar oldu. Geçen yılın kümülatif ihracatı ise önceki yıla göre yüzde 54,63 artarak 394 milyon 536 bin dolar oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 17:38:00 -
Diyarbakır ihracatta 400 milyon doları yakaladı!

TÜİK, Diyarbakır'ın 2021 aralık ayı ihracatının 30 milyon dolar olduğunu açıkladı.

2021 yılı kümülatif ihracatı ise önceki yıla göre yüzde 54,63 artarak 394 milyon 536 bin dolara ulaştı. 2020'nin ihracatı ise 255 milyon 134 bin dolardı.

Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"İş, istihdam, üretim, ihracat, başarı... İş insanlarımız 2020 yılına göre 2021'de yüzde 54,63 artışla tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. 394 milyon 536 bin dolar. Bu başarıda emeği olan herkesi kutluyorum. El ele yeni rekorlara inşallah."

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