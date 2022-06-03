  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Diyarbakır için su kesintisi uyarısı!
Yerel

Diyarbakır için su kesintisi uyarısı!

DİSKİ, Diyarbakır şehir merkezine su temin edilen Dicle Barajından içme suyu arıtma tesisine ulaşan ana isale hattında oluşan arıza nedeniyle bugün saat 18.00'e kadar kesinti yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 12:47:00 -
Diyarbakır için su kesintisi uyarısı!

DİSKİ, Diyarbakır şehir merkezine su temin edilen Dicle Barajından içme suyu arıtma tesisine ulaşan ana isale hattında oluşan arıza nedeniyle bugün saat 18.00'e kadar kesinti yaşanabileceği uyarısında bulundu.

DİSKİ'den yapılan duyuruda, Diyarbakır kent merkezine su temin edilen Dicle Barajından içme suyu arıtma tesisine ulaşan ana isale hattında çelik borudaki oluşan arızadan ötürü bu gece ekipler tarafından onarıma başlandığı bildirildi.

Açıklamada, bu nedenle bugün 10.00–18.00 saatleri arasında Diyarbakır merkezinde su kesintisi yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Oluşması muhtemel su kesintisinden vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi adına ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla arıza onarımını en kısa sürede tamamlamak için aralıksız çalışılmaktadır." denildi.

(İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay