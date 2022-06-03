Diyarbakır için su kesintisi uyarısı!
DİSKİ, Diyarbakır şehir merkezine su temin edilen Dicle Barajından içme suyu arıtma tesisine ulaşan ana isale hattında oluşan arıza nedeniyle bugün saat 18.00'e kadar kesinti yaşanabileceği uyarısında bulundu.
DİSKİ, Diyarbakır şehir merkezine su temin edilen Dicle Barajından içme suyu arıtma tesisine ulaşan ana isale hattında oluşan arıza nedeniyle bugün saat 18.00'e kadar kesinti yaşanabileceği uyarısında bulundu.
DİSKİ'den yapılan duyuruda, Diyarbakır kent merkezine su temin edilen Dicle Barajından içme suyu arıtma tesisine ulaşan ana isale hattında çelik borudaki oluşan arızadan ötürü bu gece ekipler tarafından onarıma başlandığı bildirildi.
Açıklamada, bu nedenle bugün 10.00–18.00 saatleri arasında Diyarbakır merkezinde su kesintisi yapılmasının planlandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Oluşması muhtemel su kesintisinden vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi adına ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla arıza onarımını en kısa sürede tamamlamak için aralıksız çalışılmaktadır." denildi.
(İLKHA)