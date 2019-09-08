0553 313 94 23

Diyarbakır HDP il ve ilçe teşkilatına soruşturma mı başlatıldı?

Diyarbakır'da yaşanan son dakika gelişmesi konuşuluyor. Diyarbakır HDP il ve ilçe teşkilatına soruşturma mı başlatıldı? sorusu merak konusu oldu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ailelerin, kayıp çocuklarının bulunması için il binası önünde oturma eylemi başlattığı HDP’nin il ve ilçe yöneticileri hakkında adli soruşturma başlatıldı. Çocukları HDP üyeleri tarafından dağa kaçırılan annelerin başlattığı eylemin ardından harekete geçen savcılık konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

08 Eylül 2019 Pazar 18:28
Diyarbakır HDP il ve ilçe teşkilatına soruşturma mı başlatıldı?

Diyarbakır'da yaşanan son dakika gelişmesi konuşuluyor. Diyarbakır HDP il ve ilçe teşkilatına soruşturma mı başlatıldı? sorusu merak konusu oldu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ailelerin, kayıp çocuklarının bulunması için il binası önünde oturma eylemi başlattığı HDP’nin il ve ilçe yöneticileri hakkında adli soruşturma başlatıldı. Çocukları HDP üyeleri tarafından dağa kaçırılan annelerin başlattığı eylemin ardından harekete geçen savcılık konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

Diyarbakır HDP il ve ilçe teşkilatına soruşturma mı başlatıldı?

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakırlı annelerin, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi devam ediyor.

Çocuklarını kurtarmak için oturma eylemine katılan Biçer ailesi, HDP Bağlar İlçe Gençlik Kolları üyesi 3 kişinin, eylemlerini sonlandırmaları için uzun namlulu silahla kendileri tehdit ettiğini ileri sürmüştü.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, oturma eylemini sürdüren ailelerin korunması için emniyet birimlerine talimat verildiği de belirtilerek, şöyle denildi:

"Ulusal ve yerel basın yayın organlarında, çocuklarının PKK terör örgütünün elinden kurtarılmasıyla ilgili oturma eylemi yapan ailelerin terör örgütü yandaşları tarafından, eylemlerini bitirmeleri için tehdit edildikleri ve çocuklarını kandırarak terör örgütüne HDP’lilerin götürdüğü şeklinde çıkan haberlerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Bilindiği üzere PKK terör örgütü tarafından çocukları kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki oturma eylemleri Hacire Akar’la başlamış ve akabinde 15 ailenin daha katılımıyla büyüyerek devam etmiştir. Bu süreçte ailelere ülke kamuoyundan yoğun destek verenler olduğu gibi, örgüte müzahir kişiler ve örgüt yanlıları tarafından da çeşitli taciz ve tehditler edilmeye başlanmıştır. Bununla ilgili olarak Emniyet birimlerine, bütün oturma eylemi yapan ailelerin korunması için tedbir alınması yönünde talimat yazılmış, aileleri tehdit eden kimliği belirlenmeye çalışılan kişilerle ve çocuklarının kandırılarak PKK terör örgütüne katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili adli soruşturmalar başlatılmıştır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 18:28
  1. Diyarbakır
  2. diyarbakır hdp soruşturma
  3. hdp son dakika
  4. hdp son dakika soruşturma
  5. diyarbakır il teşkilatı
  6. diyarbakır hdp il ilçe teşkilatı
  7. diyarbakır hdp teşkilatı
  8. diyarbakırlı annelerin eylemi
  9. başsavcılık soruşturması hdp
  10. hdp cumhuriyet başsavcılığı soruşturması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ortak devriye sonrası şaşırtan görüntü
    1. Ortak devriye sonrası şaşırtan görüntü
    2. Bekar evinde uyuşturucu satan 2 kişi..
    3. Hatay’da çıkan orman yangını kontrol..
    4. Kılıçdaroğlu’na yumurta fırlatan kişi..
    5. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol..
    6. Hititlerin başkenti neresi?
    7. Adıyaman’da Kerbela Şehitleri anıldı
    8. Elmalı Başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
    9. “Dur” ihtarına uymadı, kaza yaptı
    10. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden..
    11. Kırkpınar'dan sonra Elmalı'da da Ali..
    12. "Hiç kimse Doğu Akdeniz'deki..
    13. FETÖ'nün Türkiye sorumlusu tutuklandı
    14. Malatya'da Toplu Açılış Töreni
    15. Ermenistan Bosna Hersek maçı kaç kaç..
    16. Kılıçdaroğlu'na yumurta atan kişi adli..
    17. 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin..
    18. Diyarbakır HDP il ve ilçe teşkilatına..
    19. Kazdağları’ndan 1 ton çöp topladılar
    20. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’ye..
    22. Başkan Demir: “Samsun için yeni..
    23. Hatay’da 25 hektar orman ve zeytinlik..
    24. Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca..
    25. Van Büyükşehir Belediyesi’nde ‘sosyal..
    26. Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'a gelen..
    27. 5. Ege Tarım ve Hayvancılık Fuarı sona..
    28. Şuhut’ta doğal gaz çalışmaları yeniden..
    29. HDP önündeki aileleri tehdit edenlere..
    30. Kadıköy’de milli kick boksçunun ’yan..
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'