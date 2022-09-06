Diyarbakır Havalimanı’nda işyeriniz olsun

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre söz konusu mahalle ait sözleşme taslağı ve ihale şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğünden KDV dâhil 250.-TL (İkiyüzelliTL) karşılığında temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyenler 30.000.-TL (OtuzbinTL) geçici teminat vereceklerdir.

Kiralanacak mahalle talip olanlar 20/09/2022 günü saat 14:00’e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersizdir.

.İhale 20/09/2022 günü saat 14:30’da DHMİ Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.

Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler

06560 Yenimahalle / Ankara

Tel: 0 312 204 22 97

Faks: 0 312 212 54 22

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