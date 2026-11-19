Mehmet Saki Pehlivan'ın (40) öldürülmesine ilişkin davanın 3'üncü duruşmasında tutuklu sanıklar, ilişki iddiası, eve davet ve ilk darbe konusunda birbirini suçladı. Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma 10 Aralık'a ertelendi.

Maktulün eşi Aslıhan Pehlivan (38) ile sevgilisi olduğu öne sürülen Mehmet Cengiz (46), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanıyor. Duruşmaya maktulün ailesi, tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Cengiz'in hastanede gördüğü tedavinin ayrıntıları için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden istenen rapor da dosyaya eklendi.

Cengiz ilişki iddiasını kabul etmedi

Mahkemede dinlenen Mehmet Cengiz, olay akşamına ilişkin olarak "Olayın olduğu akşam hastaneye göğüs ağrısı şikayetiyle giderken kalp krizi geçirdiğim için yatış yaptım. Bir gün sonra taburcu oldum" dedi.

Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önceki duruşmalarda Aslıhan sevgili olduğumuzu söyledi ama bunu kabul etmiyorum. Eşimi ve çocuklarımı seviyorum." Sanık, Aslıhan Pehlivan'ın kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için kendisini eve davet ettiğini öne sürdü ve "Olaydan dolayı pişmanım" diye konuştu.

Aslıhan Pehlivan telefon kayıtlarının ortaya çıkarılmasını istedi

Aslıhan Pehlivan ise Cengiz'in yalan söylediğini belirterek "bizim yazışmalar ve konuşmalarımız var. O telefon kayıtlarımızın ortaya çıkarılmasını istiyorum. Ben kendisini çağırmadım" ifadelerini kullandı.

Aslıhan Pehlivan, Cengiz'in kocasıyla yatak odasında boğuştuğuna dair beyanının doğru olmadığını, olaydan sonra yatak odasında dağınıklık bulunmadığını söyledi. Eşinin yalnızca esrar kullandığını, kullandığında da yan etki yapmadığını aktaran Pehlivan, kocasına ilk darbenin Cengiz'den geldiğini düşündüğünü kaydetti.

Duruşmada söz alan maktulün ağabeyi Veysi Pehlivan, "Adalete güveniyorum. Böyle insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Olay 11 Nisan 2025 akşamı Batıkent Sitesi'nde yaşandı

Olay, 11 Nisan 2025 akşamı Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki Batıkent Sitesi'nde meydana geldi. Hakkında, boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Pehlivan'ın aldırdığı uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Saki Pehlivan, kadının bulunduğu eve gitti; çıkan tartışmada Mehmet Cengiz tarafından darbedildi.

Cengiz evden ayrıldıktan sonra Aslıhan Pehlivan'ın haber vermesi üzerine kadının yakınları da eve geldi. Evdekiler, yerde hareketsiz kalan Pehlivan için "Baygınlık geçirdi" diyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Nabzı atmadığı ve vücudunda darp izleri bulunduğu belirtilen Pehlivan için sağlık çalışanları durumu polise bildirdi.

İlk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırılan Pehlivan, acil servis önünde ambulanstan çıkarıldığı sırada sedyeyle birlikte düştü. O anlar kameraya yansıdı. Hastanede tedaviye alınan Pehlivan kurtarılamadı. İl Sağlık Müdürlüğü, sedyeyle düşmeyle ilgili idari soruşturma başlattı. Maktulün, eşinin ve yakınlarının binaya giriş görüntüleri de kameraya yansıdı.

Soruşturmada gözaltına alınan Aslıhan Pehlivan ile Mehmet Cengiz tutuklandı; Pehlivan'ın 7 yakını serbest bırakıldı. Cengiz hakkında 'Kasten öldürme', Aslıhan Pehlivan hakkında ise 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Duruşmanın son bölümünde maktulün ailesinin avukatları, hastaneden gelen raporun olayla ilgisi bulunmadığını savundu. Sanık avukatları ise sanığın vücudunda boğuşma nedeniyle tırnak izleri olduğunu, Mehmet Cengiz'in kalp krizi geçirmesi sebebiyle olay günü akşam saatlerinde hastaneye gittiğini belirtti. Mahkeme başkanı, savunmaların ardından mütalaanın sunulması için süre verdi.