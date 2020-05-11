Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yol bakım seferberliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin mahalle grup ile mahalle yollarında bakım ve onarım çalışması başlattı. Ekipler, kış aylarında heyelan nedeniyle yollarda oluşan bozulmaları önlemek için reglaj çalışmalarını da sürdürüyor.

Vatandaşların ulaşımlarını daha konforlu ve güvenli bir şekilde sağlamaları için 17 ilçenin mahalle grup ile mahalle yollarında, bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, kış aylarında heyelan nedeniyle yollarda oluşan bozulmaları önlemek için reglaj çalışmalarını da sürdürüyor. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ayrıca hendeklerde de temizlik çalışması yürütülüyor.

Kulp ilçesinde Kayacık Mahallesi grup yolunda heyelan temizleme, Ünal Mahallesi yolu reglaj, Ergani Bereketli, Hani ilçesi grup yolu reglaj, Lice ilçesi Yünlüce Mahallesi Konuklu mezra yolu reglaj, Sur ilçesi Beybulak Mahallesinde reglaj, Hani Kaledibi Mahallesi yolu reglaj ve hendek temizleme çalışması yürüten Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 ilçede bozulan yolları tespit ederek bakım ve onarıma aldı.

Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek en kısa sürede talebe karşılık veren ekipler, yol bakım ve onarım çalışmalarına devam edecek.