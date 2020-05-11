Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, temiz bir çevre için çalışıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha temiz bir kent için 280 kişilik ekip ve 37 araçla gece gündüz çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte kış aylarında cadde, bulvar, sokak ve kaldırımlarda oluşan çamur ile kirleri arındırmak için temizlik çalışması başlattı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının başlattığı çalışmada 280 kişilik temizlik ekibi, 18 yol süpürge ve temizleme, 7 mini kaldırım ve bisiklet yolu temizleme, 2 yıkama ve temizleme, 3 adet hamarat traktör, 7 adet çöp toplama aracı görev yapıyor. Kayapınar, Bağlar Sur ve Yenişehir merkez ilçelerde yapılan temizlik çalışmalarında korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için deterjanla yıkanan alanlar daha sonra doğaya zararlı olmayan kimyasallarla dezenfekte ediliyor.

Belirlenen alanlara çöp kovaları yerleştiriliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin daha temiz bir kent için başlattığı çalışmada oluşturulan çöp kovası montaj ekibi de daha önce belirlenen alanlara çöp kovaları yerleştiriyor. Çöp kovaları dışında salgın hastalığın önüne geçmek amacıyla ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları caddelere kullanılmış atık eldiven ve maske kovalarının montajını gerçekleştiriyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek temizlik çalışmalarını kentin birçok alanına yaydı. Temizlik ekipleri, 4 merkez ilçede çalışmalarını sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü. Cadde, bulvar, sokak ve kaldırımlar köpüklü suyla oluşan kirlerden arındırıldı. 280 kişilik ekip ve 37 araçla sürdüren temizlik çalışmaları rutin şekilde devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kullanılmış atık eldiven ve maskelerin gelişi güzel yerlere atılmaması için uyarılarda bulundu. Maske ve eldivenlerin üzerinde uyarı yazı bulunan kovalara atılmasını talep eden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri, ayrıca daha temiz ve yaşanılabilir bir kent için vatandaşların çöplerini saatinde poşetleyerek çöp konteynerlerine atmalarını istedi.