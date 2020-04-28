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Aktüel

Diyarbakır Barosu yöneticilerine ‘dini değerleri aşağılama’ suçundan soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Barosu yöneticileri hakkında dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlattı.

2020-04-28 12:31:23 -
Diyarbakır Barosu yöneticilerine ‘dini değerleri aşağılama’ suçundan soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Barosu yöneticileri hakkında dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlattı.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Barosunun dün ‘Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın nefret söylemi hakkındaki basın açıklamamız’ başlığıyla yaptığı açıklama nedeni ile Baro yöneticileri hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama’ suçundan soruşturma başlattı.

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