Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile daha dahil oldu
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine, çocukları terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'a katılan 5 aile daha dahil oldu.16 Eylül 2019 Pazartesi 16:37
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.
Oturma eylemine, çocukları terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'a katılan İran'dan 5 aile daha dahil oldu.
Kente gelen 10 kişiden oluşan 5 aile, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne geçti.
Aileler, burada Diyarbakır annelerinin sürdürdüğü oturma eylemine katıldı.
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