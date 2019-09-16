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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile daha dahil oldu

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine, çocukları terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'a katılan 5 aile daha dahil oldu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:37
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile daha dahil oldu

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Oturma eylemine, çocukları terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'a katılan İran'dan 5 aile daha dahil oldu.

Kente gelen 10 kişiden oluşan 5 aile, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne geçti.

Aileler, burada Diyarbakır annelerinin sürdürdüğü oturma eylemine katıldı.

 

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:37
  1. Diyarbakır
  2. DİYARBAKIR
  3. İran
  4. Anadolu Ajansı

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