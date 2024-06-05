Diyarbakır annelerinin çağrısı: DEM’li belediyelere kayyım atansın

Terör örgütü PKK/KCK yöneticiliğinden gözaltına alınan DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevinden alınıp, yerine kayyım atanması terör yandaşlarını kudurttu. Bölücülere destek veren çeşitli solak TSK, barolar ve meslek birlikleri ile medyanın tepki gösterdiği karara, Diyarbakır Annelerinden tam destek geldi.

Bunları bilinçli olarak aday yaptılar

akit’e konuşan Diyarbakır Annelerinin sembol isimi Ayşegül Biçer, şunları dile getirdi: “Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanması kararını sonuna kadar destekliyorum. Esnaftan örgüte para toplayan, çoluk çocukları ideolojik verilerle dolduruşa getiren ve dahası örgütün kırsal sorumlusu olan birinin ödüllendirilmesi beklenemezdi. Belediyeleri ele geçirip PKK’ya teslim etmek için seçime girdiler. Bile bile bu isimleri aday yaptılar ki yerlerine kayyım atansın ve bağırsınlar! Başta Diyarbakır olmak üzere DEM’in ele geçirdiği bütün belediyelere kayyım atanmalı.”

Belediyeler PKK'nın eline geçmiştir

Türkan Mutlu: “DEM Parti’nin bölgede kazandığı bütün belediyeler örgütün eline geçmiş durumda. Örgüte çalışan insanları belediyelere dolduruyorlar. Ele geçirdikleri bütün belediyelerde PKK’ya çalıştıklarını herkes biliyor. Devlet bunlara papuç bırakır mı? DEM’in eline geçen bütün belediyeler aynı durumda. Derhal kayyım atanmalı. Çünkü hepsi PKK’ya para aktarıyorlar, çocuklarımızı kaçırıyor. Bizleri yaktılar. Devletten beklentimiz bu terör yandaşlarını belediyelerden temizlemesidir.”

DEM’in adaylarını kandil gösterdi

Ümühan Nilifırka: “HDP de, onun yerine kurulan DEM Parti de terör örgütü PKK’nın partisidir. Belediye seçimlerinde DEM’in gösterdiği adayların hepsi PKK’nın, Kandil’in gösterdiği adaylardır. Sonra da devlet hakkımızı gasp etti diye feryat ediyorlar. Asıl feryat bizim feryadımızdır. Devlet, yetim hakkı paraları terör örgütüne göndermelerine izin mi verecek? Diyarbakır, Van, Mardin gibi yerlere de kayyım atanmalı. Çünkü hepsi PKK ile el eleler.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO