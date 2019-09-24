Diyarbakır annelerine sessiz kalan Canan Kaftancıoğlu'ndan iki yüzlülük

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra, partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.

45 acılı ailenin evlat nöbeti sürüyor

HDP il binası önündeki oturma eylemi, 22'nci güne girerken 45 ailenin bekleyişi devam ediyor.

Kaftancıoğlu sağır ve dilsiz

İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen etkiliğe katılan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Diyarbakır annelerine karşı sağır ve dilsiz...

Evlatları için 45 gündür gece gündüz demeden HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan anneler için bir kelime edemeyen Kaftancıoğlu'nun kadınlar için kullandığı ifadeler 'bu ne iki yüzlülük' dedirtti.

İşte Canan Kaftancıoğlu'nun o ifadeleri;

"Dünyanın neresinde olursa olsun kadın mücadelesinde bir kadının bile gözünde bir damla yaş aksa bu dünyanın meselesi haline gelir. Ve biliyoruz ki dünyayı güzelleştirmenin ve özgürleştirmenin yolu kadınları özgürleştirmekten geçiyor."