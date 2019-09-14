Diyarbakır annelerinden HDP hakkında suç duyurusu HDP il binası önünde 12 gündür oturma eylemi yapan aileler, hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır'da HDP il başkanlık binası önünde 12 gündür oturma eylemi yapan aileler, hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını ve oturma eylemini sonlandırmaları konusunda rahatsız edildiklerini belirterek suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır HDP il başkanlığı önünde oturma eylemine geçen aileler HDP Diyarbakır il başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu. Aileler çocuklarının kaçırılması konusunda HDP’yi sorumlu tutarak şikayetçi oldu. Aileler aynı zamanda parti binası önünde hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını ve oturma eylemini sonlandırmaları konusunda rahatsız edildiklerini de dile getirerek sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istedi.

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