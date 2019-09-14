0553 313 94 23

Diyarbakır annelerinden HDP Diyarbakır İl Başkanlığı hakkında suç duyurusu

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileler, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları ve tehdit edildikleri gerekçesiyle HDP İl Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu- Baba Süleyman Aydın:- "Cumhuriyet savcılığına anne ve babalar olarak hepimiz suç duyurusunda bulunduk. Çocuklarımızın sorumlusu bunlar olduğu için suç duyurusunda bulunduk"

14 Eylül 2019 Cumartesi 20:43
Diyarbakır annelerinden HDP Diyarbakır İl Başkanlığı hakkında suç duyurusu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileler, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu oldukları ve kendilerini tehdit ettikleri gerekçesiyle HDP İl Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia eden Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle partinin il binası önündeki oturma eylemi sürüyor.

4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemine katılan baba Süleyman Aydın, yaptığı açıklamada, çocuklarını dağa kaçırdıkları ve kendilerini tehdit ettikleri gerekçesiyle HDP İl Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Aydın, önünde oturma eylemi yaptıkları HDP il binasında partililerin kendilerine sözlü saldırıda bulunduğunu söyledi.

"Bizim acımız bize yetiyor, bunun üstüne bize böyle mi yapacaksınız? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz, nereye kadar? Yeter artık, kanımızı kuruttunuz. Çocuğumu 15 yaşına kadar fakirlikle yetiştirdim, sizin için mi yetiştirdim? Kendi çocuklarınızı götürün, milletvekillerinin çocuklarını götürün." diyen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nereye kadar sizden korkacağız? Dün Cumhuriyet Savcılığına anne ve babalar olarak hepimiz suç duyurusunda bulunduk. Bizim çocuklarımızın sorumlusu bunlar olduğu için suç duyurusunda bulunduk. Biz ilk gün, 'Her gün öleceğimize bir gün ölürüz.' dedik. Biz buradayız hiçbir yere gitmiyoruz. Dün burada bir kadına saldırdılar, bizi tehdit ediyorlar, bize laf söylüyorlar. Biz durmuşuz, kendileri durmuyorlar."

Aydın, 12 gündür oturma eylemini sürdürdüklerini anlatarak, "HDP İl Başkanlığı olarak bize 'buyur' dediler mi, 'Gelin bakalım ne derdiniz var' diyerek bir sorunumuzu çözdüler mi? 'Diyarbakır halkı olarak niye buraya gelmişsiniz, gelin konuşalım' diye sordular mı? Ben senin nasıl Kürt vatandaşınım, niye beni dikkate almıyorsun? Sana oy verdiğimde Kürt'tüm, şimdi çocuğum için gelmişim Kürt değil miyim? Bu Allah'tan reva mıdır, böyle yapıyorsunuz.?" diye konuştu.

HDP'ye oy verdiklerini ifade eden Aydın, "Biz halk olarak size bir çözüm süreci verdik. 2015 yılında size oy vermedik mi? Hepimiz size oy verdik ama siz bunu çocuklarımızı kaçırarak değerlendirdiniz. Sur'dan 3 bin 500'e yakın çocuk gitti." şeklinde konuştu.

Evlatları dağa kaçırılan ailelere de seslenen Aydın, "Gelin her gün öleceğinize bir gün ölün. Gelin bize destek verin. Bunlardan nereye kadar korkacaksınız?" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 20:43
  1. anneler
  2. Diyarbakır
  3. HDP
  4. Oturma eylemi
  5. terör örgütü PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Norwich Manchester City maçı kaç kaç bitti? İşte, Premier Lig puan durumu
    1. Norwich Manchester City maçı kaç kaç..
    2. Otoyolda 4 aracın karıştığı trafik..
    3. Bayern Münih, Leipzig deplasmanından 1..
    4. 4 dakika arayla 2 deprem daha oldu
    5. Tarım ve Orman Bakanlığı bugün çıkan..
    6. İspanya'da şiddetli yağış 3 günde 6..
    7. Gazişehir Beşiktaş maçı canlı takip
    8. Kızı kaçırana mutlaka vermek gerekir mi?
    9. Altınordu - Eskişehirspor maçının..
    10. Kepsut’ta 10 hektar bozuk meşelik alan..
    11. Hindistan'da "ortak dil" tartışması
    12. Annesiyle kavga eden babasını..
    13. Sümeyye Boyacı, Dünya ikincisi
    14. Malatya’da tellak pazarında korkutan..
    15. Adanaspor Adana Demir maçı ne zaman..
    16. Gazze'de bir İsrail İHA'sı daha..
    17. Traktör ile pikap çarpıştı: 3 yaralı
    18. Ödem nedir? Ödem nasıl atılır? Ödem..
    19. Aydın'da cezaevine nakledilirken..
    20. Neymar yuhalandığı maçta PSG'yi ipten..
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...