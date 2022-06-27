Diyarbakır annelerinden evlatlarına dönün çağrısı

303 aile evladı için HDP/PKK ile onurlu bir mücadele verirken 35 aile evladına kavuşma sevincini yaşadı. Evlat hasretiyle yanıp tutuşan ve nöbetlerine kararlılıkla devam eden aileler ise HDP/PKK zulmüne uğramış diğer ailelerin kendilerine destek olması için çağrı yaparken, dağa kaçırılan çocuklarına da dönmeleri çağrısını da yenilediler.

“Artık hasret çekmek istemiyorum”

Annelerden Hatice Levent, şunları dile getirdi: “Evlatlarımızın dağdan inmesi için yıllardır burada mücadele veriyoruz. Bizden kopardıkları evlatlarımızı geri almadan buradan gitmeyeceğiz. Bizim evladını PKK’nın zorla dağa kaçırdığı bir sürü aile var. Biz onlar için de burada mücadele ediyoruz. O ailelere de sesleniyorum PKK’dan onların meclisteki adamlarından korkmayın. Gelin burada hep beraber olalım. Biz büyük bir aileyiz. Hepimizin acısı ortak acımızı paylaşalım. Biz büyüdükçe bu eli kanlı katillerin korkusu artıyor. Ne kadar çok olursak evlatlarımızı kurtarmamız o kadar kolaylaşır. Devletimiz her zaman burada, yanı başımızda. En büyük destekçimiz devletimiz. Evladım sen de bu hainlerden ilk fırsatta kurtar kendini. Ben seni çok özledim. Kokuna hasret kaldım yavrum. O hainlerden kimseye fayda gelmiyor. Artık hasret çekmek istemiyorum.”

Katillerden kurtarmak istiyoruz

Eylemdeki acılı annelerden Sevgi Çağmar da, ifade etti: “Ben de HDP/PKK zulmüne uğramış bütün ailelere bize destek olmalarını istiyorum. Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Taşkınlık yapmıyoruz, devlet malına zarar vermiyoruz, devletimizin namusuna halel getirecek bir iş yapmıyoruz. Devletimiz ile birlikte HDP/PKK’ya karşı mücadele veriyoruz. Evlatlarımızı eli kanlı katillerin pisliklerinden kurtarmak istiyoruz. Hasretimiz son bulsun diye mücadele veriyoruz. ‘Birlikten kuvvet doğar’ diğer acılı aileler de bize katılsınlar. Burada otuzdan fazla aile evladına kavuştu. Biz de bir gün evlatlarımıza kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Yıllardır yüzünü görmediğim, kokusuna hasret kaldım oğlum sen de annenin sesini duy artık. Senin için yaptıklarımı gör. Sen dağlarda perişan, ben burada perişan. Çektiklerimiz yetmedi mi? Oğlum evine dön artık. Çektiğimiz bütün ızdıraplar son bulsun.”