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Aktüel

Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor

Abla Zekiye Bozdağ: - "Oradaki tüm çocuklara sesleniyorum, bizi görüyorsanız veya sesimizi duyuyorsanız lütfen dönün. Gittiğiniz yol, yol değil" - Ağabey Mehmet Sıddık Çifçi: - "Seni bekliyorum kardeşim. Gel adalete teslim ol, beraber gidelim memlekete"

Yeniakit Publisher
2020-08-13 13:59:29 -
Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 346. gününe girdi.

Oturma eylemini başlatan ailelerden Süleyman Çetinkaya'nın ablası Zekiye Bozdağ, kardeşinin 30 Ağustos 2019'da HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

Aylardır eylemlerine devam ettirdiklerini belirten Bozdağ, kardeşi için eylemi sonuna kadar sürdüreceğini bildirdi.

Bozdağ, şöyle konuştu:

"Hastalık, sıcak ve soğuk demeden buraya gelip gidiyoruz. Oradaki tüm çocuklara sesleniyorum, bizi görüyorsanız veya sesimizi duyuyorsanız lütfen dönün. Gittiğiniz yol, yol değil. Sizi kandırdılar. Korkacak bir şey yok, geldiğiniz gibi hayatınıza kaldığınız yerden devam edersiniz. Yeter ki dönüp gelin."

Kardeşi Rahim için oturma eylemi yapan ağabey Mehmet Sıddık Çifçi de kardeşini terör örgütünün elinden kurtarana kadar eylemine devam edeceğini dile getirdi.

Kardeşinin engelli olduğunu, kandırılıp dağa kaçırıldığını ifade eden Çifçi, "Bizim ne bayramımız ne huzurumuz var. Yaz kış demeden buradan ayrılmadık. Seni bekliyorum kardeşim. Gel devlete teslim ol. Gel adalete teslim ol, beraber gidelim memlekete." dedi.



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