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Aktüel Diyarbakır anneleri dağdaki çocuklarına "teslim olun" çağrısı yaptı
Aktüel

Diyarbakır anneleri dağdaki çocuklarına "teslim olun" çağrısı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 13:10:51 -
Diyarbakır anneleri dağdaki çocuklarına "teslim olun" çağrısı yaptı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 398. gününe girdi.

Beş yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Muhammed için eyleme katılan anne Hatice Ay, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyledi.

Evladına, güvenlik güçlerine teslim olması için seslenen Ay, "Sen hastasın senin ne işin var orada. Seni kandırmışlar götürmüşler. Altı yıldır seni özledik. Ne gecem var ne gündüzüm var. Oğlum gel, adalete teslim ol." dedi.

Yaklaşık 6 yıl önce 12 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Yasmin için eyleme devam eden baba Mehmet Yalçın da çocuklarının HDP aracılığıyla kaçırıldığını vurguladı.

"Bu eylem bir yıldır ama benim 2 bin 93 gün oldu. Acımız ve sıkıntımız büyük." ifadelerini kullanan Yalçın, şöyle konuştu:

"Çocuğumuzun parmağına diken battığı zaman annenin babanın kalbine bıçak saplanıyor. Çocuklarımız oradayken biz burada perişanız. Tek kızım değil oradaki herkese söylüyorum. Hepiniz gelin, oranın sonu yok. Devletimize sığının, devletimiz merhametlidir. Devletimiz de anneniz ve babanızın yanına gelmenizi istiyor."

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