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Gündem Diyanet'ten yangın bölgesinde seferberlik! "Birlikte başaracağız inşallah"
Gündem

Diyanet'ten yangın bölgesinde seferberlik! "Birlikte başaracağız inşallah"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan Diyanet personelini Twitter hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 23:59:00 -
Diyanet'ten yangın bölgesinde seferberlik! "Birlikte başaracağız inşallah"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, orman yangınlarından zarar gören afet bölgesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyanet mensuplarımız Milli Mücadele’de olduğu gibi vatanımızın ve milletimizin en sıkıntılı zamanlarında zorluklarla hep mücadele etmeye ve yaraları sarmaya çalışmaktadır. Gün dayanışma günüdür. Birlikte başaracağız inşallah" ifadesini kullandı.

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