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Diyanet’ten umre fiyatlarında büyük kampanya

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından umre fiyatlarında 3 ay geçerli olmak üzere büyük bir kampanya düzenlendiğini söyledi.

20 Ağustos 2019 Salı 12:12
Diyanet’ten umre fiyatlarında büyük kampanya

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından umre fiyatlarında 3 ay geçerli olmak üzere büyük bir kampanya düzenlendiğini söyledi.


İl Müftüsü Akkuş, yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın aklına neden daha önce fiyatlar indirilmiyordu gibi bir soru gelebilir. Bu gayet normal bir durum. Genel manada mevsim ve sezona bağlı olarak uçak biletlerinde bir miktar indirim oldu. Bizler de bunu fırsata çevirmek istedik ve 3 ay geçerli olacak şekilde havayolu firmalarıyla anlaşarak biraz daha indirim elde ettik. Diğer yandan Suud hükumeti umre sezonunu hac mevsiminin bitiminden yaklaşık 2 ay sonra açıyordu. Şimdi aldıkları bir karar sonucunda haccın ardından umreler hemen başlayacak. Yaz dönemi olması nedeniyle umre noktasında sakin bir zaman dilimi. Dolayısıyla bu durumun da fiyatlara bir yansıması oldu. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde hamd olsun ekonomik açıdan, vatandaşlarımızın umre yapmasını kolaylaştıracak imkânlar ortaya çıktı ve bin riyale varan indirim yapma fırsatımız oldu. Mesela geçen yıl Kasım ayında 11 günlük 3 kişilik oda tip umre fiyatı 5 bin 600 riyal iken bu yıl Eylül ayı için 11 günlük 3 kişilik oda tip 4 bin 600 riyal olarak belirlendi. Başta da ifade ettiğimiz gibi bu indirim şu anda 3 ay olarak planlandı. Çünkü 3 ayın sonunda sakin dönem geçmiş olacak ve tüm dünyadan insanlar umre için Kutsal topraklara gelmeye başlayacak. Dolayısıyla bu durumun umre fiyatlarını bir miktar yükselteceğini düşünüyoruz, yani üç ay sonra fiyatların normale dönme ihtimali var. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz her zaman için vatandaşlarımıza en uygun şartlarda nasıl umre hizmeti verebiliriz diye çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:12
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