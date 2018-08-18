Diyanetten hacı adayları için 'milli ürün' hassasiyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Ayniyat ve İaşe Ekip Başkanı Yaşar Çapçı, hacı adayları için hazırladıkları yemeklerde yerli ve milli ürünler kullanmaya dikkat ettiklerini söyledi.

Mekke'de bulunan ve 10 bin metrekare alan üzerinde bulunan merkez mutfağını gazetecilere gezdiren Çapçı, "Dev bir kadro ile çalışıyoruz. Türkiye'den getirdiğimiz, aşçılar ve diyetisyenlerle yemeklerimizi pişirerek sağlıklı bir şekilde hacı adaylarımıza sunuyoruz. Yaklaşık 43 bin hacımıza, 47 otelimizde 420 personelle kahvaltı, öğlen kumanyası ve akşam yemeği hizmet veriyoruz." diye konuştu.

"YERLİ VE MİLLİ ÜRÜN KULLANMAYA DİKKAT EDİYORUZ"

"Yerli ve milli ürün kullanmaya dikkat ediyoruz" diyen Çapçı, Türkiye'den getiremedikleri bazı ürünler olduğunu ancak genel olarak yüzde 80'e yakın yerli ve milli ürün kullandıklarını ifade etti.

Günlük tedarik edilen kırmızı ve beyaz eti kullandıklarını söyleyen Yaşar Çapçı, yemeklerin tazeliğini ve sıcaklığını koruyacak şekilde hacı adaylarına ulaştırdıklarını dile getirdi. Çay, su ve kahve ikramının da 24 saat sınırsız bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Çapçı, kumanya dağıtımının Arafat'ta da süreceğini belirtti.

Hacıların kestiği kurbanlar hakkında da bilgi veren Çapçı, kurban etlerinin İslam Kalkınma Bankasınca Afrika başta olmak üzere ihtiyaç duyulan beldelere gönderildiğini ve bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 8 bin baş kurban satın alacaklarını açıkladı.

Çapçı satın alınacak kurban etinin hacılara ikram edeceklerini bilgisini de paylaştı.