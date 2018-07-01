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Diyanet’ten gençlere değerler eğitimi

Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen yaz kamplarında, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl bin 600 öğrenciye “değerler eğitimi” verilecek.

01 Temmuz 2018 Pazar 13:39
Diyanet’ten gençlere değerler eğitimi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği protokolü kapsamında, bu yıl İzmir, Osmaniye ve Hatay’da düzenlenecek yaz kamplarında 10-18 yaşlarındaki 600 erkek ve bin kız çocuğu “değerler eğitimi” alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarınca bu yıl düzenlenen yaz kamplarının değerler eğitimi odaklı olduğunu söyledi.

İzmir Çeşme’de 27 Haziran itibarıyla yaz kamplarının başladığını hatırlatan Akbulut, “Bu kısa süreli kamplar başlı başına bir eğitim programından ziyade oyun ve etkinliklerle değerler eğitiminin farkındalığını oluşturmaya yönelik çalışmalardır. Gençlere, ‘Her Güne Bir Değer’ adı altında doğruluk, fedakarlık, yardımlaşma, saygı ve mahremiyet gibi değerler anlatılacak” diye konuştu.

Akbulut “Çocuklarımıza, gençlerimize kısa kısa anlatımlarla Hazreti Muhammed’in hayatından parçalar sunarak değerler eğitimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 13:39
  1. Osmaniye
  2. İzmir
  3. Hatay
  4. Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı
  5. Aile ve Sosyal Politikalar

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