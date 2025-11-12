Diyanet’ten dünyaya çağrı! Gazze için acil eylem vurgusu

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) düzenlenen, 48 ülkeden 200'den fazla kurum ve kuruluşun temsilcisinin katıldığı "Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi", iki gün boyunca yapılan oturumların ardından sona erdi.

Gazze'de 2 yılı aşkın süredir devam eden insani krize kalıcı ve etkili çözüm bulmayı hedefleyen zirvenin sonunda Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, "Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi Sonuç Bildirgesi"ni okudu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının çağın utanç verici ve en ağır insani trajedilerinden biri haline geldiğini vurgulayan Arpaguş, bu saldırıların, binlerce masum sivilin yaşam hakkını gasp etmekle kalmadığını, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını ve uluslararası hukukun temel prensiplerini açıkça ihlal ettiğini söyledi.

Gazze'de sistematik biçimde yürütülen bu soykırım sürecinin, nesiller boyu sürecek derin toplumsal travmaların ortaya çıkmasına yol açtığını dile getiren Arpaguş, "Gazze'de yerleşim alanları, hastaneler, okullar ve ibadethaneler hedef alınmış, şehirler yerle bir edilmiştir. Bununla birlikte, Gazze’nin tarihi dokusu ve kültürel mirası da kasıtlı biçimde yok edilerek bir halkın hafızası silinmek istenmiştir." ifadelerini kullandı

Arpaguş, zulmün zirveye ulaştığı bu dönemde, Gazze'de yaşanan insani krizin her geçen gün daha vahim hal aldığını belirterek, "Temel yaşam hakları ihlal edilen Gazze halkı gıda, su, elektrik, tıbbi yardım ve barınma gibi en temel insani ihtiyaçlardan mahrum bırakılmaktadır. Özellikle çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engellilerden oluşan savunmasız kesimler bu vahşetin en ağır mağdurları haline gelmiştir." diye konuştu.

Gazze'de yaşanan insanlık krizinin, bölgesel bir mesele olmaktan öte tüm insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren küresel bir sorumluluk olduğunu kaydeden Arpaguş, "Gazze'de açık bir soykırım yaşanırken uluslararası toplum etkisiz kalmaktadır. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşası ve desteklenmesi konusunda dünya ülkelerinin ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulamış, Türkiye'nin her koşulda Gazze halkının yanında olacağını ifade etmiştir." dedi.

Zirvenin sonunda hazırlanan sonuç bildirgesinin, Gazze'de insani yardımın etkinliğini artırmayı, sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdüm ve dayanışmayı güçlendirmeyi, aynı zamanda adil ve kalıcı bir insani düzenin inşasına katkı sunmayı hedeflediğini belirten Arpaguş, bildirgenin maddelerini şöyle sıraladı:

"Gazze'ye insani yardımın hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için Türkiye, Mısır ve Ürdün'ün öncülüğünde uluslararası bir koordinasyon merkezinin kurulması kararlaştırılmıştır. Gazze'de yetimlerimizin korunması ve tüm ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Yetim Himaye Programı acilen devreye sokulmalı ve bu konunun öncelikli olarak ele alınması sağlanmalıdır. Gazze'deki barınma krizine çözüm getirmek amacıyla, Zirveye katılan kurumlarca desteklenecek geçici barınma merkezleri kurulmalı ve bu merkezlerin ihtiyaç duyacağı altyapı çalışmaları ivedilikle başlatılmalıdır. Seyyar hastaneler ve acil müdahale birimleri ivedilikle devreye alınmalı, tıbbi malzemeler, ilaç ve ekipmanlar Gazze halkına ulaştırılmalıdır. Gazze'de tam teşekküllü hastane ve sağlık merkezlerinin inşası için sağlık bakanlıkları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri koordineli biçimde harekete geçmeli, sürdürülebilir bir sağlık altyapısı oluşturulmalıdır. Anne-çocuk sağlığı ve psikolojik destek hizmetleri yaygınlaştırılmalı, travma sonrası destek merkezleri ve kronik hastalıkların takibi için özel birimler kurulmalıdır.

Geçici eğitim merkezleri ve dijital öğrenme yöntemleri okulların yeniden inşa edileceği süreye kadar acilen devreye sokulmalı ve eğitimin devamlılığı sağlanmalıdır. Üniversiteler arası işbirliği anlaşmaları yapılmalı, Gazzeli öğrencilere yönelik tam kapsamlı burs imkanı sunulmalıdır. Saldırılar sonucunda yıkılan cami, mescit ve ibadethanelerin onarımı ve yeniden inşası acilen devreye sokulmalı, halkın manevi yaşamını sürdürme hakkı korunma altına alınmalıdır. Yerel kalkınma odaklı mikro-finans ve işletme destek programlarının başlatılmasına, mesleki eğitimlerin verilmesine ve STK'lerin kendi uzmanlık alanlarına uygun projelerle bu eğitimleri desteklenmesine karar verilmiştir. Gazze'deki kriz ve insani yardım faaliyetlerinin uluslararası medyada görünürlüğü artırılmalı, Gazze'de yaşananlar unutturulmamalıdır. Gazze'deki savaş suçları ve insan hakları ihlallerine ilişkin soruşturmaların takibini yapmak üzere zirveye katılan kurumların temsilcilerinden oluşan uluslararası bir komisyon kurulmalıdır. İstanbul Zirvesi'nde alınan tüm kararların etkin şekilde uygulanmasının takibi, ve güvenliği için gerekli tüm diplomatik girişimlerin devreye sokulmasına karar verilmiştir."

- Uluslararası topluma çağrı

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, "Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi, insanlık tarihinin bu karanlık döneminde uluslararası topluma acil eylem çağrısında bulunmaktadır. Bu zulme karşı sessiz kalmak, sadece mevcut acıları derinleştirmekle kalmayacak, gelecek nesillerin vicdanında kapanmaz yaralar açacaktır. Bugün atılacak her adım, daha adil bir dünya için yarına miras bırakılacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Sonuç bildirgesinin insanlık tarihinin ortak vicdanının ve değerlerinin yeniden inşası için tarihi bir belge olduğunu söyleyen Arpaguş, "Uluslararası toplumun her bir üyesi, bu insanlık suçunun sona erdirilmesi ve yaraların sarılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Gazze'nin yeniden inşası ve normalleşmesi, tüm insanlığın ortak sorumluluğu ve görevidir." ifadelerini kullandı.