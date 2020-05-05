Diyanet’ten çocuklar için “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”

Diyanet İşleri Başkanlığının çocuklar arasında “Evimizin Neşesi Kur’an Sesi” sloganıyla düzenlediği “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” başvuruları bugün başladı. Çocuklar yarışmaya evlerinde çekecekleri videolarla katılacaklar.

Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle düzenlenen yarışmayla korona virüs tedbirleri kapsamında aileleriyle birlikte evde olan çocukların ve gençlerin Ramazan ayını da fırsat bilerek bu dönemi daha verimli geçirmelerine yardımcı olmak, Kur’an-ı Kerim okumalarını geliştirmelerine katkı sunmak amaçlanıyor. Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından çocukları yarışmaya katılmaya davet etti. Erbaş paylaşımında, “Covid-19 tedbirleri kapsamında evlerimizde olduğumuz bu zamanları daha anlamlı kılmak adına "Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması" düzenliyoruz. Kıymetli evlatlarımızı bu yarışmaya katılmaya davet ediyorum” dedi.

“10-13 yaş arası kız çocuklar”, “10-13 yaş arası erkek çocuklar” ve “14-18 yaş arası erkek çocuklar” olmak üzere üç kategoride düzenlenecek yarışmaya ebeveynler çocukları adına www.tdvmedya.com web sitesi üzerinden online olarak 31 Mayıs tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Yarışmaya yurt içi ve yurt dışından müracaat etmek isteyen ve şartları tutan Türk vatandaşları katılabilecek. Yarışmacının Kur’an-ı Kerim tilaveti cep telefonuyla yatay olarak 5 dakikayı geçmeyecek şekilde kayıt altına alınacak ve sisteme yüklenecek. Tüm yarışmacılara ait video kayıtları, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilerek puan verilecek. Dereceye girenler aynı web sitesi üzerinden ilan edilecek. Yarışma sonunda birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye 5 bin TL para ödülü, dereceye giremeyen 9 finaliste ise birer cumhuriyet altını verilecek. Ayrıca yarı finale kalan 60 yarışmacıya kitap seti hediye edilecek.