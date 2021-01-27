  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Diyanet'ten Berhan Şimşek'e sert tepki: Yasal yollara başvuracağız
Siyaset

Diyanet'ten Berhan Şimşek'e sert tepki: Yasal yollara başvuracağız

Diyanet İşleri Başkanlığı, CHP'li Berhan Şimşek’in cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlandığına dair iddiasına dair sert bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 16:17:00 -
Diyanet'ten Berhan Şimşek'e sert tepki: Yasal yollara başvuracağız

Diyanet İşleri Başkanlığından, 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek’in iddiasına cevap geldi. Hutbelerin AK Parti Genel Merkezi’nde hazırlandığına dair iddia yalanlandı.

"Her cuma camilerde irad edilen hutbelerimiz, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bağlı uzman ekiplerimiz tarafından hazırlanmaktadır. Şimşek’i gerçek dışı iddiasından dolayı kınadığımızı, kendisi hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek istiyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya Boris Johnson'ın sözlerini konuşuyor! Başını öne eğdi, gözlerini kapattı ve açıkladı
Dünya

Dünya Boris Johnson'ın sözlerini konuşuyor! Başını öne eğdi, gözlerini kapattı ve açıkladı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bini geçmesi sonrası İngiltere'de gazeteler tek bir manşetle çıktı. Gaz..
Annesi ve ağabeyini öldürdü: 'Neden öldürdün?' sorusuna cevabı olay!
Gündem

Annesi ve ağabeyini öldürdü: 'Neden öldürdün?' sorusuna cevabı olay!

Ailesiyle yaşayan Uğur Biroğlu, annesi Şükran Biroğlu ve ağabeyi Mesut Biroğlu’nu koli bandıyla bağladıktan sonra bıçaklayarak katletti. Bir..
Flaş gelişmeyi duyurdu: Türkiye ile anlaşma yapmak için geldik
Dünya

Flaş gelişmeyi duyurdu: Türkiye ile anlaşma yapmak için geldik

Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki, Türkiye ile ulaştırma alanında anlaşma yapacaklarını duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay