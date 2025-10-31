Diyanet’in mesajını bırak Kemalizmle yüzleş

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Diyanet’in paylaşımında Atatürk’ün isminin geçmesini olağan bir durum olduğunu belirten Nacar, asıl önemli olanın tarihi hakikatleri ele almak olduğunu söyledi. Atatürk başta olmak üzere tüm tarihi şahsiyetlerin koruma kanunlarına mahkum edilmesinden vazgeçmek gerektiğini belirten Nacar, hep birlikte bilimsel bir tarih süreci başlatma çağrısında bulundu. Mustafa Kemal’in, Medeni Bilgiler isimli kitapta bizzat kendi el yazısıyla “Arapların dini, Türk’ün milli hislerini gevşetti” dediğini hatırlatan Nacar, Türklerin İslam sayesinde asırlarca cihana hükmettiklerini hatırlattı. İşte duayen yazar Nacar’ın gündeme bomba gibi düşen o çağrısı:

BİLİMSEL TARİH SÜRECİ

“Bilindiği gibi Atatürk ve din konusunda gayretkeş davranan laik ve kemalist çevreler, bir önceki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a sık sık saldırdılar. İlginçtir aynı çevreler, Diyanet’i 29 Ekim mesajında ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletimizi yüceltmek için çalışan tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yâd ediyoruz’ ifadesi geçtiği için, yeni yönetime övgüler dizmeye başladılar. İşte bu noktada bir tarihçi olarak, ilim ve bilgiden mahrum bu tabulu zihniyete bir önerim olacak: Gelin, başta Atatürk olmak üzere tüm tarihi şahsiyetlerimizi koruma kanunlarına mahkum etmekten vazgeçerek bilimsel bir tarih süreci başlatalım. Örneğin, Mustafa Kemal, Medeni Bilgiler’de bizzat kendi el yazısıyla, “Arapların dini, Türk’ün milli rabıtasını, milli hislerini gevşetti” ifadesinde bulunuyor. Bunun doğru olmadığının kanıtı ise ünlü tarihçilerimizden Osman Turan’ın yazdığı “Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi” adlı muhteşem eseridir. Yani Türkler, İslam sayesinde asırlarca cihana hükmettiler. Onun için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mesajını bırakın da gelin bu ve buna benzer tarih malzemesini tartışalım.”