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İSLAM Diyanet'in duyurusu heyecanlandırdı! Kudüs turları yeniden başlıyor
İSLAM

Diyanet'in duyurusu heyecanlandırdı! Kudüs turları yeniden başlıyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslümanların dört gözle beklediği Kudüs müjdesini duyurdu. Erbaş, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Kudüs turlarının yeniden başlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 16:58:00 -
Diyanet'in duyurusu heyecanlandırdı! Kudüs turları yeniden başlıyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen Kudüs turlarının yeniden başlayacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter'daki hesabından 'Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin' notuyla paylaştığı mesajında, "Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığımız öncülüğünde 2021-2022 yılları içerisinde Kudüs turlarına yeniden başlıyoruz inşallah" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, '3 gece 4 gün' olarak düzenlenecek ziyaretlerde, 2 ayrı konaklama türü olacak. Her 2 konaklama türünde de yolculara 3 öğün yemek verilecek. Turlara katılacak olanlar için dini rehberliğin yanı sıra ziyaret yerleri konusunda bilgili, deneyimli personel görevlendirilecek.

Tura katılacaklara eğitim seminerleri

Ayrıca Kudüs ziyaretlerine katılacak olanlara yönelik eğitim seminerleri düzenlenecek. Tura katılacaklar ilgili makamlarca Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle alınmış tüm tedbir ve kurallara uymakla yükümlü olacak.

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