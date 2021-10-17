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Yerel Diyanet’in çalışmalarından rahatsız oldular! “İslam Türkiye’de her yerde!”
Yerel

Diyanet’in çalışmalarından rahatsız oldular! “İslam Türkiye’de her yerde!”

Avrupa’dan Türkiye’ye dair bir bakış açısı başlığı ile Türkiye’deki din hizmetlerinden duyduğu rahatsızlığı küstahça dile getiren DW, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini hizmetleri ile İslam’ın türkiye’de her yerde var olduğunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 08:53:00 -
Diyanet’in çalışmalarından rahatsız oldular! “İslam Türkiye’de her yerde!”

 Münübe Yılmaz 

Avrupa’dan Türkiye’ye dair bir bakış açısı başlığı ile Türkiye’deki din hizmetlerinden duyduğu rahatsızlığı küstahça dile getiren DW, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini hizmetleri ile İslam’ın Türkiye’de her yerde var olduğunu yazdı.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Erbaş’ı “homoseksüelleri suçlayan aşırı dinci” olarak tanımlayan Alman paçavrası, Erbaş’ın Ayasofya Cami’nin açılışında yaptığı konuşmanın da Osmanlı döneminde yapılan açılışlarda din adamlarının yaptığı konuşmalara benzediğini belirterek, bu konuşmanın kasıtlı olarak yapıldığını ifade etti.

İslam düşmanları, Erbaş’ın  Türk halkındaki etkisinin büyük olduğuna dikkat çekerek, “Erbaş okul öncesi çocuklarına kadar Kuran öğrenimini yaygınlaştırarak İslam’ı her yerde görünür kıldı” sözleri ile İslam’a olan nefretini kustu. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde dualar ve din adamları ile kurum açılışının ilk defa Erdoğan döneminde görüldüğünü aktaran DW, “Erbaş da böyle bir dönemde kendisini adeta İslam’ın yayılmasına adamış” sözleri ile İslam’a olan tahammülsüzlüğünü gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve  Erbaş’ın faaliyetlerinin Türkiye’de sekülerizme karşı açılmış açık bir savaş olduğunu dile getiren haber ajansı, dinin devletten  ayrılmadığı bir Türkiye’nin inşa edilmekte olduğunu kaydetti.

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