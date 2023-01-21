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Medya Diyanet yeterli olmayınca sahneye Müge Anlı çıktı! Başı açık, yüzünde iki kilo boyayla Kur'an'ı tavsiye etti
Medya

Diyanet yeterli olmayınca sahneye Müge Anlı çıktı! Başı açık, yüzünde iki kilo boyayla Kur'an'ı tavsiye etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, vatandaşları yüce Kur'an'a yönlendirmek, Diyanet yetersiz kalınca, hoca olduğu iddia edilen Süleyman adlı kişi ile tartışan Müge Anlı'ya düştü.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 02:33:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında "hoca" olduğu öne sürülen Süleyman adlı adamın, 17 yaşındaki bir genç kadını "büyü" yoluyla ikna edip kaçırdığı iddia edildi.

Kamuoyuna "Üfürükçü Süleyman" olarak tanıtılan kişi, Müge Anlı'ya çıktıktan sonra gözaltına alındı.

Müge Anlı programda Süleyman adlı kişiye sert tepki gösterdi. Diyanet yetersiz kalınca, toplumu Kur'an'a yönlendirmek, Süleyman ile, okuduğu duaların Kur'an'da yazılı olup olmadığını tartışan Müge Anlı'ya kaldı.

Elindeki cep telefonunu işaret eden Anlı, başı açık, yüzünde iki kilo boyayla, vatandaşlara, "İnanmayın bu adamlara. Bunlar şarlatan. Açın Kur'an'ı okuyun ya, günde iki sayfa okuyun. Artık bunları tartışmayalım." tavsiyesinde bulundu.

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