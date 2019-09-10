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Diyanet ve Milli Eğitim personeliyle ‘Sosyal Uyum Çalıştayı’

Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik ‘Sosyal Uyum Çalıştayı’ düzenlendi.

10 Eylül 2019 Salı 15:50
Diyanet ve Milli Eğitim personeliyle ‘Sosyal Uyum Çalıştayı’

Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik ‘Sosyal Uyum Çalıştayı’ düzenlendi.


Kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, “Göç akınları neticesinde ülkemiz, Suriye’deki iç savaştan kaynaklı ülkemize gelen ve geçici koruma altında bulunan 3,6 milyon yabancı uyruklu vatandaş, kendi ülkesinin ulusal korumasından faydalanamaması sebebiyle uluslararası koruma arayışında olan 330 bin insana kucak açmıştır. Bunun yanı sıra siyasi istikrarı ve gelişen ekonomisi nedeniyle düzenli göç için de cazibe merkezi durumundadır” dedi.


Kadıoğlu ayrıca Türkiye için göç dalgalarının yeni bir olgu olmadığını hatırlatarak, “Bu coğrafya tarihin her döneminde yoğunluğu ve sayıları değişmekle birlikte göç akınına tanıklık etmiştir. Ancak son dönemde bu göç akınları ciddi oranlarda artış göstermiştir. Sosyolojik olarak göç olgusuna hazır olan Türkiye, yaşanan yoğun göç akınları sonucunda hukuki ve idari alt yapısını da hızlıca geliştirmiş ve dünyaya örnek olabilecek bir göç yönetim sistemi kurmuştur” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri sunum yaptı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:50
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