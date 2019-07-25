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Diyanet uyarıyor: Zincir marketlerden kurban almak caiz değil

Market reyonlarında haram olan alkollü içeceğin satıldığı zincir marketler, Müslümanların Kurban Bayramı’nı fırsata çevirmek için yine kolları sıvadı. Garantili et vaadiyle kurban satışı yapan marketlere Diyanet’ten kötü haber geldi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 22:25
Diyanet uyarıyor: Zincir marketlerden kurban almak caiz değil

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

Her Kurban Bayramında Müslümanların parasını almaya niyetlenen zincir marketlerle ilgili verilen fetvalarda, alkollü içki satışı yapan marketlerden Kurban almanın caiz olmadığı vurgulanıyor.

İbadetinizi şaibeli hale getirmeyin

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doç Dr. Cenksu Üçer, bu konuda yaptığı açıklamada Kurban kesecek Müslümanları uyararak, İslam’ın bu konudaki emirlerini hatırlattı. Üçer’in açıklamasına göre; zincir marketlerden Kurban alınması ibadet esaslarına göre değerlendirildiğinde caiz değil. İşte alımına cevaz verilmeyen o hususlar:

- Diyanet’e göre; “Büyükbaş hayvanlar bir kişiden yedi kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. Bu ortakların hepsinin Müslüman olması ve kesilen kurbanlık hayvanın en az yedide birine sahip olması gerekir.” Diyanetin bu fetvasına göre; marketlerden alınan kurbanlıklarda diğer hissedarların kimler oldukları, Müslüman olup olmadıkları net şekilde bilinmediği için ibadetin esasları bakımından sıkıntı oluşturuyor.

- Diyanet: “Her bir büyükbaş hayvana ortak olan kişilerin adına kesilen kurbanların hisseleri, yedide birden daha az olarak belirlenmemelidir.” Bu fetvaya göre; marketlerde kilo garantili satılan kurbanlık hisselerinden 7 kişiye garantili verilen miktardan arta kalan kısım, market reyonlarında et olarak satılıyor. Bu durumda da bütün bir kurbanlık hayvan 7 kişiden daha fazla hisseye bölünmüş olduğu için ibadet sakatlanmış oluyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 22:25
  1. Din İşleri Yüksek Kurulu
  2. Kurban
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