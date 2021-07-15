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Gündem Diyanet TV'den 15 Temmuz'a özel tüyleri diken diken eden video!
Gündem

Diyanet TV'den 15 Temmuz'a özel tüyleri diken diken eden video!

Diyanet TV, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin yıl dönümüne özel bir video yayımladı. 251 şehit verdiğimiz geceden görüntülere de yer verilen video, “O gün şehrin günahsız sokaklarında sinsilik kol geziyordu” sözleriyle başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 23:45:00 - 2021-07-16 00:03:38

yeniakit.com.tr

Diyanet TV, FETÖ’nün kanlı darbe girişiminin yıl dönümüne özel tüyleri diken diken eden bir video yayımladı.

15 Temmuz’un 5. yıl dönümü nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanında anma programları düzenlenirken dünyanın çeşitli yerlerinde de insanlara FETÖ'nün kalleşliği anlatıldı.

15 Temmuz videosu tüyleri diken diken etti

251 şehit verdiğimiz ve 2 bin 196 vatandaşımızın yaralandığı kanlı darbe girişimine özel Diyanet TV de bir video yayımladı.

Kanlı darbe girişiminin yaşandığı gece camilerden verilen selalar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara dökülen vatandaşların görüntülerine yer verilen video, “O gün şehrin günahsız sokaklarında sinsilik kol geziyordu” cümlesiyle başlıyor.

Sela ve ezan sesine de yer verilen video izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor.

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