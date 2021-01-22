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Kültür - Sanat Diyanet TV'de yayınlanacak! “Safahat’tan Öyküler” dizisi
Kültür - Sanat

Diyanet TV'de yayınlanacak! “Safahat’tan Öyküler” dizisi

Mehmet Akif Ersoy’un “Safahat” adlı eserinden yola çıkılarak hazırlanan “Safahat’tan Öyküler” adlı dizi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında Diyanet TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 11:18:00 -
Diyanet TV'de yayınlanacak! “Safahat’tan Öyküler” dizisi

İstiklal Marşı’nı yazan “Milli Şair” Ersoy’un meşhur eserindeki 13 şiirin televizyona uyarlandığı yapımın çekimleri tamamlandı Dizi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı kapsamında, mart ayında “Safahat’tan Öyküler” ismiyle Diyanet TV ekranlarında olacak.

İstiklal Marşı’nın 100. yılı

Dizinin yapımcılığını üstlenen Fatih Bayhan, yapımın 3 yıllık bir emeğin ürünü olarak ortaya çıktığını belirterek, “İstiklal Marşı’nın 100. yılında İstiklal şairimizin şaheseri Safahat’ta yer alan 13 ayrı şiirden türetilen öykülerle yeni bir eser ortaya koymaya çalıştık” dedi. Mart’ta ekranlara gelmesi planlanan yapım, “Seyfi Baba”, “Neyzen”, “Çarıkçı Emmi”, “Hasta”, “Küfe”, “Ezanlar”, “Mahalle Kahvesi”, “Köse İmam”, “Hasır”, “Bebek”, “Zorbalar”, “Hürriyet” ve “Bayram” adlı 13 bölümle izleyici karşısına çıkacak.

Gençlerimiz Safahat okusun

Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon, Safahat’ın dizi halinde ekrana gelecek olmasından mutluluk duyduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Safahat ile ilgili hassasiyetini takdirle karşıladığını dile getiren Argon, “Gençlerimiz Safahat okusun istiyoruz, okunması gereken temel eserlerden birisi” diye konuştu.

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