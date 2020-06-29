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Yaşam

Diyanet TV Yaz Kuran Kursu nasıl izlenir? Diyanet TV frekans bilgileri

Diyanet TV Yaz Kuran Kursu nasıl izlenir? Diyanet TV frekans bilgileri merak ediliyor. DİYANET İşleri Başkanlığı'nın, Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştireceği Yaz Kur'an Kursları başladı. Diyanet TV üzerinden ilk dersi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verecek. Peki, Diyanet TV Yaz Kuran Kursu nasıl izlenir? İşte Diyanet TV frekans bilgileri

Yeniakit Publisher
2020-06-29 20:13:00 -
Diyanet TV Yaz Kuran Kursu nasıl izlenir? Diyanet TV frekans bilgileri

Diyanet TV Yaz Kuran Kursu nasıl izlenir?

Kur’an’ı Öğreniyorum saat 10.30’da, Dinimi Öğreniyorum saat 11.00’de, Kur’an Okuyorum ise saat 17.00’de olmak üzere 3 kuşak halinde ekrana gelecek. Dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler, Diyanet TV YouTube kanalından ilgili eğitim videolarına erişebilecek.

Bu yıl yaz Kur'an kursunun yayınlanacağı Diyanet TV, Kur'an kursunu sosyal mecralardan yayınlayacak. Ayrıca bu dersleri saatinde takip edemeyenler ise Diyanet TV'nin YouTube hesabından online Kur'an kursunu takip edebilecek.

Diyanet TV frekans bilgileri

Türksat 4A Kapsama: Batı, Frekans:11.958 MHz, Polarizasyon: Dikey (V), Sembol Oranı: 27.500, FEC: 5/6 D-Smart: Kanal 104
Digiturk: Kanal 68
Tivibu: Kanal 49
Teledünya: Kanal 43

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