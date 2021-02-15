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Dünya Diyanet-Sen'den 'hadsiz Hadi Özışık'a sert tepki: Her vatandaş gibi din görevlileri de...
Dünya

Diyanet-Sen'den 'hadsiz Hadi Özışık'a sert tepki: Her vatandaş gibi din görevlileri de...

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, "Anayasa'da İslam olsun" dediği için Profesör Doktor Mehmet Boynukalın'a hakarette bulunan Gazeteci Hadi Özışık'a tepki göstererek "haddini bil" ifadesini kullandı. Güldemir, "Din görevlileri bu ülkenin vatandaşı ve yapılacak yeni anayasayla ilgili görüşlerini diğer vatandaşlarımız gibi söyleme hakkına sahiptir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 18:00:00 -
Diyanet-Sen'den 'hadsiz Hadi Özışık'a sert tepki: Her vatandaş gibi din görevlileri de...

Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'i İmam Hatibi Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün" demişti. Boynukalın'a hakarette bulunan Gazeteci Hadi Özışık'ın bu tavrını yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösteren Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir "Yeni anayasa bu ülke için büyük bir imkandır. Bu fırsat yersiz tartışmalarla, haddi aşan eleştirilerle gölgelenmemelidir." ifadelerini kullandı.

Güldemir "Yeni anayasa bu ülke için büyük bir imkandır. Demokratik teamüller çerçevesinde tartışılabilmeli ve bu milletin milli ve manevi değerlerine, kültürüne uygun demokratik bir halk anayasası için herkes fikrini söyleyebilmelidir. Tartışma ve eleştiri kültürü olması gereken bir gazetecinin, Ayasofya-i Kebir Camii imamı, İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın'ın '1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün.' paylaşımına öyle hadsiz hakaretlerde bulundu ki, dönüp hakaretlerine kendisi baktığında sözlerini, üslubunun çirkinliğini kendisi de görmüş olacak ki gelen tepkiler üzerine özür dileyerek konuyla ilgili videosunu da yayından kaldırdı." dedi.

"Din görevlileri bu ülkenin vatandaşı ve yapılacak yeni anayasayla ilgili görüşlerini diğer vatandaşlarımız gibi söyleme hakkına sahiptir." diyen Güldemir, şu ifadeleri kullandı:

"Boynukalın hocamız, doktorasını İslam hukuku alanında yapmış bir ilim adamıdır. Yeni anayasa ile ilgili görüş söylemesi gayet doğal ve konunun ehli bir akademisyendir. İmam olması onun sadece 5 vakit namaz kıldırması ve hiçbir konuda fikir beyan edememesi anlamına gelmez. Zaten hocamız anayasa ile ilgili fikrini cami kürsüsünden değil, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yapmıştır. Bu tür gereksiz tartışmalar yerine, enerjimizi, bilgimizi, zamanımızı yeni, sivil, demokratik bir anayasanın oluşması için harcamamız çok daha yararlı olacaktır kanaatindeyim."

Kaynak: İLKHA

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