Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar: İstanbul Sözleşmesi derhal iptal edilmeli
Yeniakit.com.tr'de Mehmet Özmen’in canlı yayın konuğu olan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, "İstanbul Sözleşmesi derhal iptal edilmeli. Devletimizi yönetenlerden bunu istirham ediyorum." dedi.
Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, yeniakit.com.tr'de Mehmet Özmen’in canlı yayın konuğu oldu.
Bayraktutar'ın açıklamalarından satırbaşları:
İstanbul Sözleşmesi derhal iptal edilmeli. Devletimizi yönetenlerden bunu istirham ediyorum.
50 yakın ülkeye Türkiye yardım ediyor. Bu bunları çıldırtıyor. 'Türkiye nasıl böyle oluyor' diyorlar.
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