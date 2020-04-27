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Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar: İstanbul Sözleşmesi derhal iptal edilmeli

Yeniakit.com.tr'de Mehmet Özmen’in canlı yayın konuğu olan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, "İstanbul Sözleşmesi derhal iptal edilmeli. Devletimizi yönetenlerden bunu istirham ediyorum." dedi.

2020-04-27 19:03:00 - 2020-04-27 19:36:07
Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar: İstanbul Sözleşmesi derhal iptal edilmeli

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, yeniakit.com.tr'de Mehmet Özmen’in canlı yayın konuğu oldu.

Bayraktutar'ın açıklamalarından satırbaşları:

İstanbul Sözleşmesi derhal iptal edilmeli. Devletimizi yönetenlerden bunu istirham ediyorum.

50 yakın ülkeye Türkiye yardım ediyor. Bu bunları çıldırtıyor. 'Türkiye nasıl böyle oluyor' diyorlar.

Ayrıntılar Geliyor...

 

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