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Ekonomi Diyanet müftü ataması ne zaman? 2021 diyanet müftü atama başvuru tarihi
Ekonomi

Diyanet müftü ataması ne zaman? 2021 diyanet müftü atama başvuru tarihi

Müftü atamaları son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılında personel alımları yapmayı sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı ilanı yapacak. Diyanet sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 7 bin 800 personel alınacak. sözleşmeli personelin haricinde diyanet içe müftü ataması da yapak. Peki diyanet müftü ataması ne zaman? diyanet müftü alımı ne zaman? İşte 2021 diyanet müftü atama başvuru tarihi…

Yeniakit Publisher
2021-10-21 13:34:00 - 2021-10-21 13:34:44
Diyanet müftü ataması ne zaman? 2021 diyanet müftü atama başvuru tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), personel alımlarına başlıyor. Diyanet sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 7 bin 800 personel alımı yacak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 8-22 Kasım tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/" internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığıyla müracaatta bulunacak.

2021 diyanet ilçe müftü atama başvurusu ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığın internet sitesinde yer alan diğer duyuruya göre de 30 ilçe müftüsü ataması yapılacak. Bu kadro için halen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre çalışıyor olma şartı bulunuyor. İlçe müftülüklerine atanmak isteyen personel 1-15 Kasım tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacak sınava ilişkin tüm duyurular Başkanlığın internet sayfasında ilan edilecek.

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