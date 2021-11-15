Diyanet Kudüs turları başladı mı ne zaman? 2022 diyanet Kudüs tur fiyatları

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, korona salgını nedeniyle ara verilen Kudüs turlarının yeniden başlayacağını duyurdu. Kudüs turuna katılacak vatandaşlar ise 2022 diyanet Kudüs tur tarihleri ile diyanet 2022 Kudüs tur fiyatlarını sorgulamaya başladı.

Diyanet Kudüs turları başladı mı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığının yazılı açıklamasına göre, ilk tur için son başvuru 10 Aralık 2021'e kadar yapılabilecek. 2022 yılı boyunca 37 tur düzenlenecek. "Üç gece dört gün" şeklinde gerçekleştirilecek ziyaretlerde, iki ayrı konaklama türü olacak. Her iki konaklama türünde de yolculara üç öğün yemek verilecek.

Katılımcılar için dini rehberliğin yanı sıra ziyaret yerleri konusunda bilgili, deneyimli personel görevlendirilecek. Kudüs ziyaretlerine katılacaklara yönelik eğitim seminerleri düzenlenecek. Tura katılanlar, ilgili makamlarca Kovid-19 salgını nedeniyle alınmış tüm tedbir ve kurallara uymakla yükümlü olacak. Yolculara seyahat sigortası da yapılacak.

2022 diyanet Kudüs tur fiyatları

2022 diyanet Kudüs tur fiyatları için tıklayın

Diyanet Kudüs tur Programı

3 Gece / 4 Gün

1. Gün / İstanbul – Telaviv - Kudüs

✓ İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde belirlenen saatte buluşma.

✓ THY uçağı ile belirlenen saatte Telaviv’e hareket.

✓ Pasaport ve gümrük işlemleri, bagajların alınması, Yafa’ya hareket.

✓ Bahariye Camii ve Hamidiye Külliyesi’nin gezilmesi, öğle namazı.

✓ Öğle yemeği.

✓ Kudüs’e transfer, otele yerleşme ve akşam yemeği.

✓ Akşam ve yatsı namazları için Mescid-i Aksa’ya gidiş.

✓ Akşam ve yatsı namazlarının arasında Mescid-i Aksa’nın içinin gezisi ve anlatımı.

✓ Otelde geceleme.

2. Gün / El Halil - Beytüllahim

✓ Sabah namazı için Mescid-i Aksa’ya gidiş ve otele dönüş.

✓ Otelde kahvaltının ardından El Halil şehrine hareket.

✓ Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup (a.s) ve eşlerinin kabirlerini ziyaret.

✓ El Halilde öğle namazı, Beytüllahim’e transfer ve öğle yemeği.

✓ Hz. İsa’nın doğduğu yer olarak inanılan Beşik Kilisesi’nin gezilmesi

✓ Beytüllahim’de Hz. Ömer Camii’nde ikindi namazının kılınması.

✓ Ardından Kudüs’e dönüş, otelde akşam yemeği

✓ Akşam ve yatsı namazları için Mescid-i Aksa’ya gidiş.

✓ Kubbet’üs Sahra’nın gezilmesi ve otele dönüş.

3. Gün / Zion Tepesi – Eriha – Lut Gölü – Nebi Musa

✓ Sabah namazı için Mescid-i Aksa’ya gidiş ve otele dönüş.

✓ Otelde kahvaltının ardından Zion Tepesine gidiş, Hz. Davud’un kabrinin ziyaret edilmesi.

✓ Hz. İsa’nın havarileri ile son akşam yemeğini yediği yerin görülmesi.

✓ Eriha şehrine hareket, Lut Gölü’nün görülmesi ve öğle yemeği.

✓ Hz. Musa’nın kabrinin bulunduğu külliyenin ziyaret edilmesi.

✓ Ardından Kudüs’e dönüş, otelde akşam yemeği

✓ Akşam ve yatsı namazları için Mescid-i Aksa’ya gidiş.

✓ Mescid-i Aksa’nın avlusunun gezilmesi ve otele dönüş.

4. Gün / Kudüs / Tel Aviv – İstanbul

✓ Sabah namazı için Mescid-i Aksa’ya gidiş ve otelimize dönüş. Kahvaltı otelimizde.

✓ Zeytin Dağı’na hareket, Selaman-ı Farisi ve Rabiatül Adeviyye hazretlerinin kabir ziyaretleri.

✓ Hz. İsa’nın gökyüzüne yükseldiğine inanılan yerin görülmesi.

✓ Zeytin Dağı’ndan eski Kudüs şehrinin ve Mescid-i Aksa’nın panoramik olarak görülmesi.

✓ Mescid-i Aksa’da kılınacak Cuma/vakit namazının ardından öğle yemeği.

✓ Eski Kudüs’te El Halil Kapısı, Hazreti Ömer Camii, Kutsal Kabir Kilisesi ve Ağlama Duvarı ziyaretleri.

✓ Türkiye’ye dönüş için Telaviv Havalimanına transfer.

✓ THY uçağı ile belirlenen saatte İstanbul’a hareket.