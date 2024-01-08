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Gündem Prof. Erbaş'tan alçak saldırıya ilişkin açıklama!
Gündem

Prof. Erbaş'tan alçak saldırıya ilişkin açıklama!

Yeniakit Publisher
2024-01-08 21:59:00 - 2024-01-08 22:00:49
Prof. Erbaş'tan alçak saldırıya ilişkin açıklama!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camisi imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan bıçaklı saldırıyı kınadı.

Prof. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti.

Prof. Erbaş şunları söyledi:

"Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız."

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