Prof. Erbaş'tan alçak saldırıya ilişkin açıklama!

Prof. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti.

Prof. Erbaş şunları söyledi:

"Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız."