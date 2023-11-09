  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ömer Çelik'ten sert tepki: AB için utanç verici

İsrailli gazete skandalı itiraf etti: Yerleşimci hırsızlar Batı Şeria'daki Filistinlileri katlediyor Eli kanlı ABD ve İsrail izliyor.

Sosyal medyada gündeme oturdu! ‘AYM yeniden yapılandırılmalı’

Bölge petrol ve doğalgaz kaynıyor! Koordinatlar belirlendi, yeni müjdenin gelmesi an meselesi

Direniş Marşı Filistin Arap Milleti Nerede?

Röportaj veriyordu! Annesi geldi maskesini indirdi! Kassam Tugay askeri şaşkınlığa uğradı

Dün dedik, AYM mahkeme de, Yargıtay ne?

“Üst akıl nasıl 6 lideri bir araya getirdiyse bunları da (CHP-İYİ Parti) bir araya getirecektir.” Erdoğan MKYK’da konuştu Biz hesabımızı ona göre yapacağız.

CHP’de zihniyet değişmez! Deri değişti, yılan aynı yılan

Boykot siyonistin belini büküyor
Gündem Diyanet İşleri Başkanlığı TROY'u tercih etti
Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığı TROY'u tercih etti

Yeniakit Publisher
2023-11-09 14:56:00 -
Diyanet İşleri Başkanlığı TROY'u tercih etti

Diyanet İşleri Başkanlığı, yerli kart TROY'a geçiş yapıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'a geçiş yapacak.

Edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri, maaş ödemelerini yapan faizsiz finans kurumlarıyla TROY karta geçiş noktasındaki görüşmeleri dün gerçekleştirdi.

TROY karta geçişler yaklaşık iki hafta sonra sağlanacak.

Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları artık TROY kart kullanacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TROY’un kullanım hacminde büyük artış
TROY’un kullanım hacminde büyük artış

Ekonomi

TROY’un kullanım hacminde büyük artış

Yerli ve milli! TROY'a talep gün geçtikçe artıyor! Yıl başından bu yana 239.2 milyar liralık işlem!
Yerli ve milli! TROY'a talep gün geçtikçe artıyor! Yıl başından bu yana 239.2 milyar liralık işlem!

Ekonomi

Yerli ve milli! TROY'a talep gün geçtikçe artıyor! Yıl başından bu yana 239.2 milyar liralık işlem!

Tüketiciler Birliğinden bankalara 'troy kart' çağrısı
Tüketiciler Birliğinden bankalara 'troy kart' çağrısı

Ekonomi

Tüketiciler Birliğinden bankalara 'troy kart' çağrısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23