Diyanet İşleri Başkanlığı Polonya Din İşleri Koordinatörü Karaaağaç, Yeni Akit'e konuştu!

Diyanet İşleri Başkanlığı Polonya Din İşleri Koordinatörü İhsan Karaaağaç, Yeni Akit'e konuştu.

Polonya'da İslam dininin ne düzeyde tanınıp, yaşandığını anlatan Karaağaç, "Polonyalılar dinimize biraz tuhaf bakıyorlar ama ilgi de yok değil. Elhamdulillah, son 3 ay içinde 5 kişinin Müslüman olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Varşova genelinde birkaç mescid olmakla birlikte caminin bulunmadığını belirten Karaağaç, ülkede Özbek, Tacik ve Çeçen asıllı Müslümanların yoğunlukta olduğunu belirtti.

Polonya'da Müslüman mezarlarının da olduğunu vurgulayan Karaağaç, sivil toplum kuruluşlarının da İslami hususlarda hizmet verdiklerini vurguladı.



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