Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS başvuruları ne zaman? DİB MBSTS sınavı ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için kılavuzu yayınlanması üzerine DİB-MBSTS başvurusunun hangi tarihler aralığında yapılacağı belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, söz konusu sınav için başvuruların ne zaman alınacağını ve sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS başvuruları ne zaman? DİB MBSTS sınavı ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na başvuracak adaylar için başvuru tarihlerini açıkladı.
Kılavuzun yayınlanması ile birlikte DİB-MBSTS başvurusunun hangi tarihler aralığında yapılacağı belli oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların yakından takip ettikleri Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için başvurular alınmaya başladı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS başvuruları ne zaman bitecek? DİB MBSTS sınavı ne zaman?
DİB MBSTS sınavı ne zaman?
ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS başvuruları ne zaman bitecek?
Söz konusu sınava başvuru işlemleri, 24 Şubat – 04 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.