Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için kılavuzu yayınlanması üzerine DİB-MBSTS başvurusunun hangi tarihler aralığında yapılacağı belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, söz konusu sınav için başvuruların ne zaman alınacağını ve sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS başvuruları ne zaman? DİB MBSTS sınavı ne zaman?