  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS başvuruları ne zaman? DİB MBSTS sınavı ne zaman?
Eğitim

Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS başvuruları ne zaman? DİB MBSTS sınavı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için kılavuzu yayınlanması üzerine DİB-MBSTS başvurusunun hangi tarihler aralığında yapılacağı belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, söz konusu sınav için başvuruların ne zaman alınacağını ve sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS başvuruları ne zaman? DİB MBSTS sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 14:10:00 -
Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS başvuruları ne zaman? DİB MBSTS sınavı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na başvuracak adaylar için başvuru tarihlerini açıkladı.

Kılavuzun yayınlanması ile birlikte DİB-MBSTS başvurusunun hangi tarihler aralığında yapılacağı belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların yakından takip ettikleri Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için başvurular alınmaya başladı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS başvuruları ne zaman bitecek? DİB MBSTS sınavı ne zaman?

DİB MBSTS sınavı ne zaman?

ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS başvuruları ne zaman bitecek?

Söz konusu sınava başvuru işlemleri, 24 Şubat – 04 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruh hastası Michael Rubin'den skandal yazı: Erdoğan nereye gömülecek?
Dünya

Ruh hastası Michael Rubin'den skandal yazı: Erdoğan nereye gömülecek?

National Interest'te bir yazı yazan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanı Michael Rubin, "Erdoğan Nereye Gömülecek?" başlıklı kendisi gib..
Skandal pes dedirtti! İngiltere'den Türkiye'ye skandal PKK çağrısı
Gündem

Skandal pes dedirtti! İngiltere'den Türkiye'ye skandal PKK çağrısı

Terör örgütü PKK’nın Avrupa ülkelerindeki gösterileri artarken, İngiltere’de aralarında The Guardian’ın da yer aldığı 10 gazetede yayınlanan..
ABD kukla darbecinin kulağını çekti: Su-35 almayın
Dünya

ABD kukla darbecinin kulağını çekti: Su-35 almayın

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile telefonda görüştü. Blinken, Mısır'ın Ru..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay