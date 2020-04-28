Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşaviri'nden Ankara Barosu'na tarihi cevap

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ramazan ayının ilk Cuma günü verdiği hutbede eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkiyle ilgili sözler sarf etti. Ali Erbaş zina ve eşcinselliğin "hastalıkları da beraberinde getirdiğini" ve kuşakları "çürüttüğünü" söyledi. Erbaş'ın ifadeleri toplumun geniş kesimlerinden destek görürken bazı baroları da rahatsız etti. Ankara Barosu, Erbaş'ın hutbede sarf ettiği sözlerle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu'na tarihi cevap

Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşaviri Adnan Üstün, Ankara Barosu'na tarihi cevap veren bir açıklama yayınladı.

İşte o açıklama;



Ankara Barosu ifade özgürlüğünden taraf değil, ahlâksızlık ve namussuzluktan yana olmuştur...

Ankara Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde zinayı ve eşcinselliği eleştirmesini, basın açıklaması ile kınamış, bunu yaparken de İslamın yani insanlığın ortak değerlerine dil uzatmıştır.

Basın açıklamasına "sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın" diyerek başlayan Baro yönetimine soruyoruz.

Sesi çağlar öncesinden gelen ne demek? Neyi kast ediyorsunuz? Açık konuşun!

Çağlar öncesinden kastınız, Kur'an'ın hükümlerini haykırmaksa, evet doğrudur. Kur'an ve daha önceki ilahi mesajlar, bu rezaleti yasaklamıştır.

Yok bu cümle ile kastınız, İslamın ve fıtratın hükümlerini aşağılamaksa biliniz ki; bugün özgürlük diye savunduğunuz, eşcinsellik gibi aşağılık bir fiili işleyenler, bundan 4 bin yıl önce de gelmişti.

Siz kimin sesi ve soluğusunuz? Durun söyleyelim:

Siz; 4 bin yıl önce, insan tabiatına-fıtratına aykırı bu iğrençliği işeyenlere,

"Gerçekten siz, daha önce hiçbir milletin yapmadığı bir hayâsızlığı yapıyorsunuz!

(Ankebût, 28. Ayet)

"Rabbinizin, sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz."(Şu'arâ, 165-166. Ayet) diye haykıran Hazreti Lut Aleyhisselam'a alay ederek:

"Lût'un ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış(!)" (Neml Suresi, 56. Ayet) diyen, sapıkların sesi ve soluğusunuz...

İnsan tabiatına ihanet etmeyip, sadık kalmayı "dogmatik" olarak nitelendiren sizler biliniz ki; biz sadece 8-9 kuşak önceki temiz atalarımızla aynı duygulara sahip değil, daha ötesi ilk insan Hz. Adem'e varıncaya kadar bütün "temiz ve iffetli" kalan insanlıkla aynı duygu ve düşünceleri paylaşıyoruz...

Biz, sadece çocuk tecavüzcülerine değil, bütün taciz ve tecavüzlere en şiddetli yaptırım ve cezaların (idam dahil) uygulanmasını teklif ederken; insan haklarını, hak ve hukuku alet ederek buna karşı çıkan sizlersiniz... Samimi değilsiniz!

Çocuk ve kadınları, birer cinsel objeye dönüştüren yarışmalara, reklam ve filmlere bizler karşı çıkarken; özgürlük diyerek en başta göz zevkinizin giderilmemesi için bizi gericilikle suçlayan ve karşı çıkan sizlersiniz...

Kadınları, kadın haklarını savunuyor perdesi altında iğfal ve istismar eden de sizlersiniz...

Bizler; "kadın anadır, bacıdır, abladır yani dokunulmazdır, yan gözle bakılmazdır" dediğimizde; siz ve sizin gibiler biz, ana da, bacı da, abla da olmak istemiyoruz diyerek, kadının kişiliğini değil de, dişiliğini ön plana çıkaranlarsınız...

Çok yüzsüzsünüz çok... Bu millete, inanç ve değerlerine yabancısınız, hatta düşmansınız... Bunu biliyoruz da, pervasızlığınıza ve cesaretinize anlam veremiyoruz!

Sahi, bu gücü nereden alıyorsunuz? Kimin maşasısınız? Size ne vaad etti ağa babalarınız?

Meydan boş değil, bunu bilin !

Hani denilmişti ya:

Bu memlekette namuslular da en az namussuzlar kadar cesur olmalıdır!

Adnan ÜSTÜN

DİB Hukuk Müşaviri