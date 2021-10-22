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Ekonomi Diyanet İşleri Başkanlığı binlerce personel alacak
Ekonomi

Diyanet İşleri Başkanlığı binlerce personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında münhal bulunan 7 bin 800 kişilik pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 4-B sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, İmam-hatip ve Müezzin-kayyım alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 13:19:00 -
Diyanet İşleri Başkanlığı binlerce personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 08.11.2021-22.11.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak. Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 295 70 00

Fax : (0312) 285 85 72

E-mail : [email protected]

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