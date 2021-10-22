Diyanet İşleri Başkanlığı binlerce personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında münhal bulunan 7 bin 800 kişilik pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 4-B sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, İmam-hatip ve Müezzin-kayyım alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 08.11.2021-22.11.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak. Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.
Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
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