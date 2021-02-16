  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Diyanet İşleri Başkanlığı acı tabloyu açıkladı
Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığı acı tabloyu açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli aralarında imam, müezzin, vaiz, Kur’an Kursu ve ilçe müftüsünün de bulunduğu 55 kişi ölümcül yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 20:11:00 -
Diyanet İşleri Başkanlığı acı tabloyu açıkladı

 

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli aralarında imam, müezzin, vaiz, Kur'an Kursu ve ilçe müftüsünün de bulunduğu 55 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan; salgın sürecinde 62 bin 700 Diyanet personelinin, asli görevlerinin yanı sıra vefa sosyal destek grupları ve gönüllülük faaliyetlerinde vatandaşlarımıza hizmet verdiğini belirterek, "Kurumumuzda görev yapan 55 hocamız Kovid-19 nedeniyle vefat etti" dedi.

"Salgın sürecinde vatandaşlarımıza destek olduk"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele noktasında Diyanet İşleri Başkanlığının önemli faaliyetlere imza attığını dile getiren Prof. Dr. Erbaş, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız salgın sürecinde milletimizi teskin etmek, manevi güç ve moral vermek, tedbirlerin uygulanmasını sağlamak, vefa destek çalışmalarına katılmak gibi pek çok açıdan, teşkilatımız bu sürecin en aktif kurumlarından oldu. Böyle de olması gerekiyor. Diyebilirim ki, sağlık teşkilatından sonra en fazla bu sürecin içinde yer alan bizim hocalarımız oldu. Bir yandan camiler ve Cuma namazları konusunda olduğu gibi zor kararlar almak durumunda kaldık. Bunun yandan salalar, dualar, Kur'an kurslarımız, yayın araçlarımız, dijital mecralar gibi pek çok araç kullanarak vatandaşlarımıza destek olduk. Camilerimizde cemaatle namaz kılamadık ama minarelerden aylarca dualarla, salalarla milletimize manevi destek olmaya çalıştık."

İYİ Parti Çıray: Kaç meslek şehidi verdiniz?

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sözlerini alıntılayarak, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, "Kaç meslek şehidi verdiniz?" diye sordu.

"Görev yapan 55 hocamız Kovid-19 nedeniyle vefat etti"

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan da; Twitter'daki şahsi hesabından Aytun Çıray'a cevap verdi ve "Kurumumuzda görev yapan 55 hocamız Kovid-19 nedeniyle vefat etti" dedi.

Burak Orhan, salgın sürecinde 62 bin 700 Diyanet personelinin, asli görevlerinin yanı sıra vefa sosyal destek grupları ve gönüllülük faaliyetlerinde vatandaşlarımıza hizmet verdiğini açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kurtlar Vadisi Kaos diye gerçekten olacak mı? Show TV’den gelen bilgi kafa karıştırdı!
Medya

Kurtlar Vadisi Kaos diye gerçekten olacak mı? Show TV’den gelen bilgi kafa karıştırdı!

Kurtlar Vadisi Kaos projesi gündeme gelirken Kenan İmirzalıoğlu’nun diziye katılacağı iddiaları güçlendi. Yazar Sina Koloğlu, Show TV’den ge..
Kore, Japonya ve ABD ortaklık teklif edebilir! Dünyanın en büyüğü Türkiye'de olabilir
Dünya

Kore, Japonya ve ABD ortaklık teklif edebilir! Dünyanın en büyüğü Türkiye'de olabilir

Geleceğin petrolü olacağı düşünülen lityumun önemi her geçen gün daha da artıyor. Türkiye’nin bor madeni açısından zengin olması büyük lityu..
Az önce duyurdu: Türkiye'yi listeye dahil etmedik
Dünya

Az önce duyurdu: Türkiye'yi listeye dahil etmedik

Avrupa Birliği Dönem Başkanı Joao Leao, vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesinin güncellendiğini ve listede Türkiy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay