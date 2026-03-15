Diyanet İşleri Başkanı mesaj yayınladı: İslam düşmanlığına karşı durmak insanlık borcudur

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, İslam düşmanlığının barış ve birlikte yaşama anlayışını doğrudan tehdit ettiğine dikkat çekerek, bu tür olumsuz tutumlara karşı durmanın hem insanlığın ortak görevi hem de vicdani bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Arpaguş, 15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İslam'ın tüm insanlık için barış ve esenlik çağrısı olduğunu vurgulayan Arpaguş, şunları kaydetti:

"Huzuru ve bir arada yaşama kültürünü hedef alan İslam düşmanlığına karşı durmak bir insanlık borcudur. 15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü vesilesiyle ifade etmek isterim ki korku ve nefretin değil, kardeşlik ve adaletin dili dünyaya hakim olmalıdır. Yüce Rabbimizden, İslam'ın hayat veren mesajının doğru anlaşıldığı, müminlerin vakar ve emniyet içinde yaşadığı bir dünya niyaz ediyorum."