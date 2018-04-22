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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sert tepki: Planlı bir propaganda ve iftira!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Kim peygamberi, vahyi inkar eder de hala Müslüman kalır? Böyle bir şey olur mu? Bu tür propagandalara sakın prim vermeyin' ifadelerini kullandı. Erbaş'ın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi 'deizm' tartışmalarını işaret ederken "deizm" kelimesini kullanmaması dikkat çekti.

22 Nisan 2018 Pazar 23:01
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sert tepki: Planlı bir propaganda ve iftira!

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, din görevlileriyle bir araya geldi.

"BU ATEİZME GİDEN BİR YOLDUR"

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının 150 bin din görevlisiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında İslam'a hizmet ettiğini söyledi.

Din görevlilerinin cami içinde ve dışında yürüttüğü hizmetin önemine işaret eden Erbaş, "Kürsüde ders anlatmaktan çıkan hocamız, mahalleyi, esnafı dolaşacak, dini mübini İslam'ı anlatacak." ifadesini kullandı.

Peygamberi inkar eden, kenarda duran ve hiçbir şeye karışmayan bir Tanrı anlayışının İslam ile ilgisinin olmadığının altını çizen Erbaş, şunları kaydetti: 

"Peygamberi inkar ettiğinizde beraberinde kitabı, ahireti de inkar etmiş oluyorsunuz. Yani kendiliğinden olan bir Tanrı anlayışı, onun dışında her şeyi inkar etmiş oluyorsunuz. Bu bir tuzaktır. Bu ateizme giden bir yoldur. Bunun propagandasını yapmak isteyenlere de fırsat vermeyin.

"İMAM HATİPTEKİ BİZİM YAVRULARIMIZA İFTİRA EDİYORLAR"

Birileri de 'Bakınız bize şöyle yaptınız, böyle yaptınız. Milletin çocukları bundan oluyor.' diye planlı bir propaganda yapıyorlar. Bunlara da aldırmayın. Bu da dini istismardır. Din istismarının en uç noktalarından birisidir. Bir de imam hatipteki bizim yavrularımıza iftira ediyorlar. Kim peygamberi, vahyi inkar eder de hala Müslüman kalır, böyle bir şey olur mu? Sizler bu tür propagandalara sakın prim vermeyin."

DEİZM İFADESİNİ KULLANMADI

Erbaş'ın deizm tartışmalarını işaret ederken "deizm" kelimesini kullanmaması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cuma günü, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni’nde deizm tartışmlarına  "deizm" kelimesini kullanmadan değinmişti. 

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 23:01
  1. Ali ERBAŞ
  2. deizm
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