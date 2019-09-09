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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan şehit evine ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mardin’de şehit olan Tufan Kansuva’nın ailesini ziyaret etti.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:28
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan şehit evine ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mardin’de şehit olan Tufan Kansuva’nın ailesini ziyaret etti.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş’la birlikte Mardin’de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın babaevini ziyaret etti. Erbaş ve eşini şehidin babası Necati Kansuva karşıladı. Aileye taziyelerini ileten Erbaş, “Bundan yaklaşık 10 ay önce şehidimizi Mardin’de çalışma mekanında ziyaret etmiş, nasıl bir yiğit olduğuna şahit olmuştum. O bayrak için, millet için, Allah için çalışan büyük bir yiğitti. İnşallah Tufan kardeşimiz, ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz hissedemezsiniz’ ayeti kerimesinin sırrınca o diridir ve inşallah kıyamet günü Peygamber Efendimizin yanında diğer şehitlerle yerini almıştır. Hainler, düşmanlar şunu bilsinler ki bir Tufan şehit olur, bin Tufan olur ve onların tufan gibi başına çöker” dedi.


Diyarbakır’da HDP önünde eylem yapan annelere de destek olduklarını belirten Erbaş, “Çocuklarımızı babasız bırakan, çocukları annesiz, babasız bırakan hainler, şu anda Diyarbakır’da o annelerin cesurca çıkışları neticesinde bilsinler ki bu millet birdir. Çocukları dağa çıkan annelerin her şeyiyle yanındayız. İnşallah bu cesur çıkışın devamı gelir” diye konuştu.


Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş, şehidin babası Necati Kansuva’ya bayrak ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:28
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