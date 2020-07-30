Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İnsanlık olarak içerisinden geçtiğimiz bu zor süreçte bayramların hatırlattığı değerler ve hayatımıza kattığı güzellikler, büyük bir nimet ve imkan olarak görülmelidir." ifadesini kullandı.

Erbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, mümin gönüllere huzur, kardeşlik ve paylaşma duyguları taşıyan, iman, itaat ve teslimiyet sembolü bayrama kavuşmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Ali Erbaş, "Kurban, Rabb'imize yaklaşma ve iyiye, güzele, hakikate ulaşma arayışıdır. Sevgi, vefa, sadakat ve fedakarlığın simgesidir. Yaratana karşı ihsan şuurunu, yaratılanlara karşı da isar ahlakını pekiştiren ve bizlere sahip olduğumuz nimetleri, inandığımız değerler uğruna feda edebilme iradesi kazandıran büyük bir ibadettir." değerlendirmesinde bulundu.

Bayramları, "birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının hayata egemen olduğu müstesna zaman dilimleri" şeklinde nitelendiren Erbaş, Kurban Bayramı'nın ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden haccın ifa edildiği, milyonlarca müminin Allah'a teslimiyetle Mekke'de bir araya geldiği mübarek bir zaman olduğunu ifade etti.

Erbaş, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın nedeniyle bu sene Mescid-i Haram, Arafat, Müzdelife ve haccın diğer mekanlarının "mahzun" kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Büyük bir aşk ve heyecanla dünyanın her tarafından Müslümanları ortak bir değer etrafında bütünleştiren bir ibadetin eda edilememesi, kutsal beldelerin özlemiyle yanan gönülleri derinden üzmüştür. Bu sebeple bayramların birleştirici, teskin ve teselli edici özelliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. İnsanlık olarak içerisinden geçtiğimiz bu zor süreçte bayramların hatırlattığı değerler ve hayatımıza kattığı güzellikler, büyük bir nimet ve imkan olarak görülmelidir."

- "Huzur ve coşkuyla yaşayacağımız bayramlara kavuşacağız"

Ali Erbaş, Türk milletinin, geçmişten bugüne nice zorlukları sabır, sebat ve azimle aştığını belirterek, "İşte, 86 yıllık hasretin ardından büyük fethin sembolü Ayasofya Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması, milletimizin sarsılmaz imanı, tükenmez umudu ve kararlı duruşunun bir göstergesidir. Allah'ın yardımı, milletimizin azim ve kararlılığıyla, yaşadığımız küresel sıkıntıları da aşacağımıza ve daha büyük bir huzur ve coşkuyla yaşayacağımız bayramlara kavuşacağımıza inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Her şeye rağmen bayramı tüm güzellikleriyle yaşamaya gayret etmek gerektiğine dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Sıkıntı ve musibetler karşısında gerekli tedbir, tevekkül ve teslimiyet anlayışıyla hareket ederek dayanışma ve yardımlaşma bilincimizi daha da güçlendirmeliyiz. Her türlü ihmal ve gafletten sakınarak hem kendimiz hem de başkalarının sıhhat ve huzuru için gereken temizlik ve sağlık ilkelerine azami ölçüde riayet etmeliyiz. Hanelerimizin huzur ve selameti için aklımıza tedbiri, yüzümüze tebessümü, dilimize selamı ve yüreğimize muhabbeti nakşetmeliyiz. İlgi ve yardıma muhtaç yetim, garip, hasta, yaşlı ve kimsesizlerin kimsesi olup sıkıntılarını gidermek ve kederlerini sevince dönüştürmek için gayret etmeliyiz. Dünyanın birçok yerinde bayramı zulüm, baskı, terör, hastalık, açlık ve benzeri tehditler altında geçiren din kardeşlerimizin ızdıraplarını daha derinden duymalı, maddi ve manevi yardımlarımız ve dualarımızla onların yaralarını sarmak için daha çok çaba göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın, tüm insanlığın sıkıntılardan kurtuluşuna, dünyanın barış ve huzuruna vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."

